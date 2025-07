Komentar Bojana Budje: Opravičilo

Če ste zadnje dni slabo spali, bili deležni nenavadnih, da ne rečem, čudnih telefonskih klicev in osupljivih vsebin prek elektronske pošte, si lahko oddahnete. Polna luna, ki je tolkla silovito kot malokatera, je za nami. Priznam, tudi moje olajšanje je neizmerno, nagrmadena sporočila v poštnem nabiralniku so obsegala repertoar vsebin, ki se je raztezal od povsem konkretne ponudbe za seks v troje do groženj s fizičnim obračunom za nikoli izrečene ali zapisane besede.

A priznam, da je tokratna lunina mena, poimenovana tudi rogata luna, docela upravičila svoj vzdevek. Poimenovanje namreč izhaja iz starodavnih opazovanj narave, ko so v tem času mladim jelenom pričela rasti rogovja. Simbolično je to čas utrjevanja lastne identitete, enormna rast ega. In roko na srce, minule dni so rogovi rasli mnogim človeškim osebkom. Pretežno službujočim na Gregorčičevi in Šubičevi sredi Ljubljane, koder domujeta vlada in parlament. Rogovi so pognali tako, da smo se znašli v prvi resni vladni krizi in na razpotju, ko naj bi odločali tudi o smiselnosti tako opevane zgodovinske odločitve o priključitvi k Natu.

Boljšega in trdnejšega dokaza o vplivu lune na ravnanje ljudi torej ne bi mogli najti. Sreča v nesreči je le, da ima ta vpliv omejeno časovno obdobje, že včeraj ga domala ni bilo več, rast rogovja in posledična tudi ega se je ustavila. Upati je, da še pravočasno. Kako in koliko uspešno se bodo sedaj vsi vpleteni izkopali iz dreka, v katerega so zabredli, bo pokazal čas. Zanesljivo pa ne bi bilo prav nič narobe, če bi se tako v vladnem kabinetu kot v službah državnega zbora preventivno okrepili s kakšnim svetovalcem, strokovnjakom za astrologijo. Prijazno svetujem, da ga izberejo in ustoličijo čim bližje prazni luni. Kajti to obdobje je za razliko od polne lune čas vsakovrstnih biznisov in uspehov; ob prazni luni nastavljeni svetovalec bi imel za uspešnost svojega dela torej že na startu optimalne pogoje.

Spomnim se, kako smo na Novicah pred časom opravili anketo na reprezentativnem vzorcu vprašanih o vplivu luninih men na njihovo počutje in vedenje. Da se v tem času nekaj čudnega dogaja z njimi, je pritrdila več kot polovica anketiranih, med njimi so bile ženske v prepričljivi večini. No, to večino jim sedaj dokazano jemljejo politiki. Podlegli so polni luni. Mi, ki ji nismo, smo se zgolj čudili in križali. Zato jim prosto po Jezusu sporočamo: Oproščamo vam vnovič, saj ne veste, kaj delate!