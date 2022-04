Komentar Bojana Budje: One

Pa jih imamo! Prve letošnje volitve namreč, čez natanko 14 dni se bomo izrekali bodisi za Janšo bodisi za Goloba; vsi drugi so bolj ali manj stranski igralci. Ki bodo pomembni le za sestavo vladne koalicije. Leve ali desne. V boj za 88 poslanskih mest se bo podalo 1471 kandidatk in kandidatov, še dodatnih 5 za poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Igra številk pove, da je najstarejša kandidatka stara 82 let, najmlajši šteje 18 pomladi, povprečna starost vseh je nekaj manj kot 49 let. Izobrazba? Le zakaj je nekomu toliko do domnevne feminizacije politike? Pestra, največ, kar 4...