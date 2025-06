Komentar Bojana Budje: Na dopust

Slovenk in Slovencev je vse več. Zadnji podatek kaže, da nas pod Alpami živi že natanko dva milijona 130.000 in 850 duš. Ali 6900 več kot leto poprej. Resnici na ljubo: število slovenskih državljanov se je zmanjšalo, zato pa je tolikanj več tujih priseljencev. Dobro vedo, zakaj. A to je že stvar demografije in spoznanja, da bi morale Slovenke za ohranjanje slovenstva v poprečju roditi vsaj 2,1 otroka; danes jih še zmeraj krepko manj.

Teden pred nami bo praznično vroč, prihajajoči dan državnosti pa naravnost idealen za razmislek, v kakšni deželi živimo. Na prvo žogo zagotovo v lepi in všečni, tudi dokaj zdravi. Bolniških odsotnosti je vse manj, celo umrljivost je manjša. Slika bi bila še lepša, če nas ne bi teple bolezni, ki jih lahko tako ali drugače pripišemo alkoholu. Največ jih je v Solčavi, Gorjah, Svetem Tomažu, Vuzenici, Razkrižju in Hodošu, najmanj tovrstnih težav pa imajo v Kostelu, Velikih Laščah in Taboru.

Po številu prometnih nesreč, ki jih zakrivijo maligani, izstopajo Ljubno, Dobrovnik in Šalovci, koder beležijo tudi najvišjo bolniško odsotnost, letna se ustavi pri 37 dneh. Sicer pa veljajo za dokazano najbolj zdravo občino – tako pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje – Ravne na Koroškem, bližnje Velenje pa je denimo naša najbolj varna občina. Če je torej še pred leti veljalo, da najlepše življenje živijo Gorenjci, se jim sedaj pridružujejo Korošci. Pa Ljubljančani in okoličani. Posebej v Dolu in Komendi, ki izstopa po visoki rodnosti, izobrazbi in strukturi zaposlenih, pravijo ji kar najbolj vitalna slovenska občina. Krog se torej širi, na vrata slovenskega raja vse bolj trkajo tudi večje občine, denimo Celje, Novo mesto, Koper.

Lažje je s takim spoznanjem oditi kam na morje, dan državnosti že po običaju naznanja vsakoletno sezono dopustovanj. 46,6 kilometra slovenske obale bo za nas premajhnih, navsezadnje predstavljajo skromnih 1,2 odstotka kopenskega dela Jadranskega morja. Večinsko se bomo znova namakali v slanici lepe njihove. Koder pa bo menda v nasprotju s prejšnjimi leti polovica manj šprehajočih. Turizem je pač biznis, biznis pa denar. Zna torej biti, da bodo naši južni sosedje letos celo pred nami kdaj upognili hrbet v poklon, nemara celo zmogli postreči zgolj kozarec hladne vode iz njihove špine. Dopust in morje sta navsezadnje zato, da si odpočijemo od življenja. Tudi od politike, če hočete, ki z razlogom ni bila enkrat samkrat omenjena. Ne sodi na dopust.