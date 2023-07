Komentar Bojana Budje: Močnejše od politike

Če ne bi bilo tako katastrofalnih posledic, ki so jih te dni mnogi ne brez razloga poimenovali kar s kataklizmo, bi vremenu lahkega srca rekel hvala. Ker je za nekaj časa politiko in politike pregnalo s časopisnih naslovnic ter iz udarnih terminov televizijskih in radijskih informativnih oddaj. Vreme je postalo z naskokom in z razlogom najaktualnejša tema. Tudi najbolj usodna. Le koga še te dni brigajo golobi, vukovičke, mesci, šarci in kar je še izpostavljenih oblastnih osebkov, ko pa nam narava v najbolj nazorni podobi sporoča, da je vrag odnesel šalo. Da planet Zemlja zaradi naravnega in nenaravnega segrevanja ozračja, tal in oceanov nepreklicno zapušča ledeno dobo in se podaja na pot globalne otoplitve.

Že kak teden ali več časopise prebiramo od zadnjih strani proti prvi. Od tam pač, kjer je zapisana vremenska napoved, ki je čez noč postala za živelj in življenje najpomembnejša. Če je še pred časom veljalo, da so vremenski zapisi zgolj priročen pripomoček za boljšo prodajo tako imenovanega rumenega tiska, so toča, neurja, sonce, orkan, tajfun, tromba, veter, vročina, vihar danes naslovne teme tudi resnih medijev. Ako takšne sploh premoremo. Ujme, kakršnih krajani ne pomnijo, se vsakodnevno selijo z Gorenjskega na Dolenjsko, iz Prekmurja na Obalo in obratno. Za njimi pa razdejanje, žalost, obup. Zimska služba je na delu tudi sredi poletja. Vreme postaja naša usoda. Če kdaj, si sedaj zasluži resno in profesionalno obravnavo. In ne more biti več prepuščeno zgolj na komercialnih teve zaslonih bivakirajočim vremenarkam, ki se kažejo pretežno v miničih ali tesno oprijetih hlačah z globokimi dekolteji, vreme pa berejo s trotlbobna. Če se bognedaj zavrti narobe, postane tudi bonaca veter z nekaj bofori.

Vreme opozarja bolj nazorno kot znanstveniki. Ker ga vse bolj občutimo na lastni koži. Poletja v Ljubljani naj bi se denimo do leta 2050 ogrela za neverjetnih 8 Celzijevih stopinj. Najbolj na svetu! Znanstveniki celo trdijo, da se bosta Arktika in Antarktika nekoč stopili. In ko bodo pod vodo izginile Benetke, še prej menda Maldivi, bodo zaliti tudi Koper, Piran, Izola, Ankaran. Nekoč. Koliko je do tja, ne ve nihče. Bolje tako. Na dolgi rok smo tako vsi in vse mrtvi. Vreme pa bo dotlej hodilo svojo pot. Vede ali nevede smo jo s svojim početjem utirili sami.