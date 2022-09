Komentar Bojana Budje: Misice

Kako v Sloveniji postati znan, na neki način slaven, tako rekoč zvezda? Na zelo različne, v bistvu tudi na bizarne načine. Da recimo ne znaš peti. Poješ tako obupno mimo vsega, kajpak tudi notnih pravil in akordov, da to postane nov slovenski standard. In prava pot do uspeha pri občinstvu, ki je zdolgočaseno do obupa. In bedasto do drugega obupa, saj vse te glasbene bede ne premorejo praktično nobene intelegence. V njihovem taktu se zibljejo celo šimpanzi, kako bi reagirali na Mozarta, še nihče ni preizkusil. Vsaj ne da bi vedel.

Zelo zdolgočaseni so bili nekdaj tudi izbori vsakovrstnih lepotic, tudi onih za prestižni naslov miss sveta. Spomnim se slovenskih, prvi pod okriljem beograjskega Polit Bazarja seže v davno leto 1966 še pod okriljem ranjke Juge. Nakar je bilo organizatorjev več. Najpomembneje za pridobitev krone in lente je bilo, katera izmed kao krasotic bo na pravih mestih pokazala več gole kože in katera bo člane žirije pogledala bolj zapeljivo. Tako rekoč poželjivo. Na srečo je že nekaj let drugače. Zadnja, ki ima prestižno licenco Miss Slovenije za miss sveta, je Jelka Verk. Punca od hudiča, ki stavi zgolj in edinole na vse, kar je slovensko. Nenadoma kandidatke niso več poželjivi kos mesa, ampak osebe z vrednotami. Vsakovrstnimi. Na finalni prireditvi – letošnja bo jutri v Braslovčah – je iz programa denimo črtala izhod deklet v kopalkah. Kaj šele v spodnjem perilu, kot je bilo nekdaj v navadi. Jelka, bravo! Kajti pravi užitek je pogledati dobro oblečeno žensko. Človeško bitje ima pač pravico do lepote. Ženske še posebno. Ugajati sebi in drugim. In obleka je samozavest, obleka je izpolnjena želja, je klic, je odgovor. Kako je oblečen moški, ni niti približno tako velik imperativ. Razen redkim mačotom in kakemu Borutu Pahorju.

Lepo je videti zmagovalne ženske. In kdaj je ona bolj zmagovalna, bolj na vrhu moškim ne docela razumljivega sveta, kot takrat, ko se, lepo oblečena, lepo urejena, zbrana in naravnana, samozavestno še zadnjič ošine v ogledalu. Šestnajst takih bo jutri zvečer v Braslovčah stopilo na oder in odkorakalo v lajf, ki jim leži pod nogami. Ene z lento, druge brez. Vse pa bogatejše za spoznanje, da so za vselej prestopile prag anonimnosti. Da so večje in manjše zvezde. Ki imajo kaj pokazati, predvsem pa kaj povedati. Ene znajo celo zapeti. In ena med njimi bo tudi miss Slovenskih novic.