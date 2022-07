Živimo čas, ko se naš planet bori, da ne bo pregorel. In zgorel. Zato je sleherna dobra novica kot sončni žarek, ki se mukoma prebije skozi težke in goste oblake dima nad požganim Krasom. Naposled vidimo in spoznavamo, da celo naš vsakdanji kruh ni več tako sam po sebi dan in razumljiv. Tega, da prihaja čas prehranske in energetske krize, se naposled zavedamo vsi. Celo oblast. A na srečo je setev v naši majhni žitnici Slovenije, v Pomurju, končana. In na srečo so tudi kmetje zadovoljni. Vsaj večinsko, kajti država se je odločila odkupiti 40 tisoč ton pšenice in z njimi napolniti skladišča b...