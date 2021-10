Komentar Bojana Budje: Kriza hrane

Danes je svetovni dan hrane. Bi rekel, da ravno pravi čas. Cene letijo v nebo, dražijo se energenti, draži se vse. Surovine za proizvodnjo mesa – denimo koruza – so dražje za od 50 do 70 odstotkov, enako embalaža, delovna sila, energija. Še včeraj tako vsakdanji kruh nenadoma ni več sam po sebi dan in razumljiv. Posledično bodo v kratkem tudi cene mesa višje za vsaj od 10 do 15 odstotkov. A ker ima hudič več mladih, je v Evropi zaznan tudi padec pridelka pri poljščinah za od 10 do 20 odstotkov, pri trajnih nasadih, denimo jabolk, grozdja, oliv, agrumov in hmelja, pa celo za...