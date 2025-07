Komentar Bojana Budje: Južno od države

Kakega četrt stoletja sem živel na Dolenjskem. Torej tam, kjer so Romi – hočeš, nočeš – del vsakdana slehernega Dolenjca. In bili so tudi mojega. Vse od začetka. Naivnega in dobrodušnega Štajerca so me nategnili vsakič, ko sem jih srečal. Spoznal sem jih do obisti, verjemite mi, da veliko bolje od nesrečnega ministra Boštjana Poklukarja, ki je te dni sredi vročih in množičnih protestov zoper vse hujše romsko nasilje izustil, da gre zgolj za festival opozicijskih strank.

Lahko da so ljudski nejevolji pretežno desni politiki spretno primaknili svoj lonček, a to ne spremeni dejstva, da so Romi južno od Ljubljane ena največjih sramot sredi Evrope in da država Slovenija že desetletja beži od romske problematike kot vampir od česna in križa.

Odkar vem za njih, živijo svoje življenje. Tam, kjer so oni, veljajo neka druga, nam težko dojemljiva pravila. Pri njih ni navada, da se kupljeno plača, da so za gradnjo hiše ali barake potrebna dovoljenja, da mora avto voziti po desni in po možnosti z registrskimi tablicami, da je tuja lastnina sveta. Tam nekje, a še vedno sredi nas, otrok ne pošiljajo v šole, da bi se kaj naučili, pač pa, da jim prinašajo socialne evre, elektrike jim ne priklapljajo uradne osebe, oni si jo vzamejo sami z bližnjega daljnovoda. Najstniki imajo pri njih posebno vlogo, pošiljajo jih po vsakovrstno tujo robo, saj niso kazensko odgovorni.

Gre za zgodbo brez odgovorov. Ni jih še danes, 19. julija 2025!

Če je plen primeren, se poveselijo ob kotličku, v katerem brbotajo kosi sosedovega kužka. Če koga vprašate, koliko je Romov v kakem naselju, vas bo začudeno pogledal. Kajti oni se ne prijavljajo in odjavljajo, saj se selijo sem ter tja. Tovrstne napisane in večidel nenapisane pravice jim je dala še bivša socialistična oblast, Romi so jih le še dodatno prilagodili svojemu načinu življenja in vedenja. Civilizacijska norma v deželi južno od Ljubljane je še danes spoznanje, da Romi tamkaj živijo čez rob zakona. Večinsko so se s tem sprijaznili celo sodniki in policisti, tudi s tem, da je orožje za pasom Roma njegov vsakodnevni modni dodatek. Na ta način jim sporočajo, naj se pretirano ne trudijo grešiti in kršiti zakonov, ko pa je več kot dovolj prostora, da to počno znotraj njih.

Ko je prijatelj Filip Robar Dorin že davnega leta 1983 (!) ustvarjal dokumentarec o Romih na Dolenjskem, mu je dal pomenljivi naslov: Opre Roma. S pozivom Bogu, naj vzame pamet v roke, ko bo v drugo ustvarjal svet. Gre za zgodbo brez odgovorov. Ni jih še danes, 19. julija 2025!