Komentar Bojana Budje: Eurosong

Slovenija je večinsko vzhičena. Menda celo tako, da smo se za dan, dva pozabili deliti na leve in desne, na črne in rdeče. Kajti Joker Out je v finalu. Gre kajpak za glasbeno skupino, ki je majhni Sloveniji po treh sušnih letih pripela – glagolnik je petje in ne pripenjanje! – mesto v finalnem večeru Pesmi Evrovizije. Če nemara kdo še ne ve, gre za vsakoletno pompozno oh in ah tekmovanje skladb zabavne glasbe mnogoterih evropskih držav, ki je svojo krstno izvedbo doživelo davnega leta 1956, samostojna Slovenija pa je na njem prvič nastopila leta 1993. In bila odtlej upoštevaje poslovenjeno olimpijsko načelo, kako je pomembno predvsem sodelovati in nikakor ne zmagovati, vsakoletni udeleženec Eurosonga. Edini izjemi sta bili leti 1994 in 2000, ko je bila zaradi predoslednega upoštevanja olimpijskega načela in posledično preslabega rezultata kaznovana z nenastopanjem.

Slovenija je semenj ničevosti, Slovenci pa na tem bazarju ništrcev prav posebni in izjemni mojstri.

Zraven smo torej tudi letos. Celo tako, da smo se uvrstili v nocojšnji finale. Trikrat hura!!! Pa četudi je bila resnici na ljubo verjetnost predčasnega slovesa tokrat skorajda neznatna; na zaključnem večeru bomo namreč slišali kar 26 skladb iz prav toliko evropskih držav, odpadla jih je torej vsega četrtina. Da bo zadovoljstvo popolno, so poleg Slovencev zraven tudi eks brati Srbi in naši kockasti južni sosedje. Časi bivše Juge so še dovolj sveži, da je hipoma oživel spomin na tisto leto 1989, ko smo družno slavili doslej edino zmago, pripela jo je zadrska skupina Riva z domala ponarodelo pesmijo Rock me baby. Pa ne le to. Debelih šest desetletij druženja pod eno zastavo in isto himno nas je v Liverpoolu menda ponovno zbližalo. Po vzoru baltskih držav, Skandinavcev in še koga bomo drevi navijali drug za drugega. In to konkretno, Slovenci bomo točke namenjali Srbom in Hrvatom, oni pa nam. Po balkansko. Naj zmaga najboljši!

FOTO: Phil Noble Reuters

A to v majhnem velikem svetu popevkarstva vselej ne drži. Zmagujejo tudi povprečni, a po nečem najbolj posebni. Tu in tam celo politika. Za jokeroutovce bi rekel, da kakega posebnega džokerja za nocoj nimajo v rokavu. Če kajpak odmislim balkansko gentlemanstvo. In čeprav bodo končali pri repu, za zlato rumeno ocvrto kokodajsko stavim, kako bodo ob jutrišnji vrnitvi deležni najlepšega sprejema, četudi v kategoriji zadnjih ali predzadnjih mest. V stilu železnih medalj z zlatim sijajem. Ker pač nismo izjema, tudi Slovenija je semenj ničevosti. Le da smo Slovenci na tem bazarju ništrcev prav posebni in izjemni mojstri.