Komentar Bojana Budje: Dolarji in kile

Piše se zgodovina. Čudna zgodovina. Prvič, odkar obstaja svet in se ljudje na njem tehtajo, se več otrok bori z debelostjo kot pa s premajhno težo. Reci in piši je mladoletnih bajsijev že neverjetnih 188 milijonov, vsak deseti otrok na zemlji s svojimi kilogrami, da ne pišem centi, tvega smrtno nevarno bolezen.

Da sem natančen: po podatkih Unicefa se je število otrok s prenizko težo od leta 2000 pa do danes zmanjšalo za 4 odstotke, onih s prekomerno pa se je s treh povečalo na domala 10 odstotkov. Prav na vseh koncih sveta – izjemi sta edinole podsaharska Afrika in južna Azija – je sedaj veliko več debeluškov kot pa suhcev.

Slovenija kajpak ni izjema. Nismo na vrhu, tam, kjer so denimo tihomorske otoške države Niue, Nauru ali Cookovi otoki, tudi še nismo blizu epidemiji debelosti, kot jo beležijo v Čilu, ZDA ali v Združenih arabskih emiratih, se jim pa bližamo. Napoved, da bomo tam okoli leta 2030, se udejanja predčasno. Čas je za alarm, tudi za bitje vseh cerkvenih zvonov. Tudi za pripravo resne epidemiološke študije o tej bolezni, saj je Slovenci še nimamo. Prav ste prebrali, uporabljena je beseda bolezen. Kot taka je opredeljena že vse od leta 1997.

Predebeli otroci nas vsakoletno stanejo 4 bilijone ameriških dolarjev!

Pa se z debelostjo nihče ni kaj posebej dosti ukvarjal. Četudi slovenski Unicef sporoča, da otroška debelost predstavlja hudo obliko prekomerne teže in vodi do velikega tveganja za razvoj inzulinske rezistence ter visokega krvnega tlaka, kar pomeni življenjsko ogroženo odraščanje s sopotniki, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, celo nekatere vrste raka. Kot da ne bi vedeli, kako nenadomestljivo vlogo ima zdrava prehrana za rast mladeži, pri njihovem kognitivnem razvoju in kajpak duševnem zdravju! Če koga tudi to ne gane, je pri roki še nam očitno najbolj razumljiv jezik.

Cena, ki jo prekomerna debelost otrok in z njo povezane zdravstvene težave postavljajo globalnemu zdravstvu in gospodarstvu, je neverjetna; vsakoletno jo ocenjujejo na več kot štiri bilijone ameriških dolarjev. Zapisano s štirico in dvanajstimi ničlami: 4,000.000,000.000.

Zdravila ni, imam pa recept brez doktorskega podpisa. Cenam vseh špehotvornih fastfudovskih domislic, kot so mekdonaldsi, čisburgerji, bikmeki, nagetsi, grilvrapi, pomfriji, mekčikni itd., itd., dodati eno ničlo ali jih obdavčiti vsaj tako kot tobak, zdravi prehrani pa vrata odpreti na stežaj. Če že ni prepozno.