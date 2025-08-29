Komentar Bojana Budje: Dan Triglava

Avgust jutri odhaja, a že naslednji nam zna namesto enega prazničnega dne –15. avgusta, ko je dan Marijinega vnebovzetja – ponuditi kar dva. Sedmi dan velikega srpnja naj bi bil namenjen Triglavu. Ki s svojimi 2864 metri ni le najvišji vrh Julijskih Alp in kakopak Slovenije, ampak jo tudi pooseblja. Je njen ponos in simbol. Zanimivo: prav vse, kar se je pomembnega in zgodovinskega na Triglavu dogajalo, je povezano z avgustom. Davnega 26. avgusta 1778, torej pred 247 leti, je na najvišji vrh prvikrat stopila človeška noga. Menda dokazano moška, vzpon se je namreč posrečil štirim domačinom iz Bohinja, rudarjema Luki Korošcu in Matevžu Kosu, gamsjemu lovcu Štefanu Rožiču ter ranocelniku Lovrencu Willomitzerju.

FOTO: Matej Družnik

Pobuda za nov državni praznik, ki je bila včeraj uradno posredovana poslancem državnega zbora, pa cilja na drug dogodek. 7. avgusta 1895 je Aljažev stolp dobil svojo sedanjo podobo. Po zaslugi Jakoba Aljaža, ki je pokril tudi vse stroške izdelave, šlo je za okroglih 300 takratnih goldinarjev. Aljaž, ki se je na Triglav prvikrat povzpel leta 1887, je, očaran nad krasoto gora, za en sam goldinar od dovške občine odkupil 16 kvadratov vrha in ga namenil zgodovinskemu obeležju. Prav je, da se mu poklonimo. Njemu in Triglavu.

7. avgust bo zanesljivo eden tistih praznikov, ki se jih ne bo treba spominjati na ukaz.

V Sloveniji imamo danes 19 državnih in cerkvenih praznikov. Velika večina njih prinaša tudi dela proste dni, šest pa je takih, ki jih obeležujemo delovno. Če seveda ne padejo na soboto ali nedeljo. Obeta se nam torej dvajseti, jubilejni. Na prvi pogled velika številka. Za državljane nikoli prevelika. Z vsako novo državo je pač tako, da z njo prihajajo novi bolj ali manj pomembni dnevi, ki jih doleti čast praznikov. Nekateri se usedejo v spomin, drugi spet ne. Za pohano piško stavim, da še danes velika večina Slovencev ne loči, kdaj je dan državnosti in kdaj dan samostojnosti in enotnosti. Pa četudi sta po zgodovinski vrednosti in pomembnosti povsem pri vrhu. Ali celo na njem. Z verskimi prazničnimi dnevi je manj zmede, večnejši in trdnejši so. A tudi tu ni bilo vse zabetonirano; verniki so v eks Jugi za veliko noč pobožno uživali v šunki s hranom in jajci, komunisti so jo bolj na skrivaj rezali za prvi maj. Neblagoslovljeno. Prvi maj je pač bil neverska velika noč s kresom brez turških vpadov.

Ali bomo torej Slovenci dobili dvajseti državni praznik? Če ga bomo, bo to zanesljivo eden tistih praznikov, ki se jih ne bo treba spominjati na ukaz.