Komentar Bojana Budje: Covid idioti

Po zaslugi covida in covid idiotov zna narodovo izumrtje prehiteti vse napovedi.

FOTO: Voranc Vogel

Kitajci so lagali, pri nas so številke bojda resnične. Tistega lanskega 9. aprila, ko so kitajske oblasti ukinile karanteno v Wuhanu in tako naznanile dokončni obračun s smrtonosnim virusom sars-cov-2, je bilo v njihovem uradnem sporočilu zapisanih natanko 3335 koronasmrti. A je navzlic domnevno neprodušnemu komunističnemu situ resnica kmalu zlezla na dan. S pomočjo izjemnega dokumentarca ameriško-kitajske režiserke Nanfu Wang izvemo, da so v enem samem pogrebnem podjetju tisti čas upepelili blizu 20.000 trupel. Takih pogrebnih firm je samo v Wuhanu osem.Črna covidna bera je lani v majhni deželici pod Alpami na oni svet spravila več kot 3400 Slovenk in Slovencev. Toliko, kot denimo šteje polovica prebivalstva občine Mengeš. Če virusa ne bi bilo, bi bili z nami še danes, vsaj velika večina njih. Tako pa se je lansko leto zapisalo kot najbolj tragično v slovenski povojni zgodovini. V zadnjega tri četrt stoletja! Vzelo nam je 24.016 prebivalcev, šele drugič v tem obdobju se je ta številka povzpela nad 20 tisoč. Povprečna starost umrlih se je dvignila na 79 let, kar 72 odstotkov smrti je bilo v starostni skupini nad 72 let.V Covid sledilniku so izračunali, da je virus tem nesrečnežem vzel vsaj 15 let življenja. Napovedi za 2021 so podobne, prvo četrtletje je prineslo denimo izrazito negativen naravni prirast. Ali razumljiveje: veliko več Slovencev je umrlo, kot se jih je rodilo. Kar 2002 taka. Toliko črno na belem o resnosti epidemije. Na katero mnogi še danes gledajo posmehljivo. Zavračajo maske, zavračajo ukrepe, zavračajo cepljenje. V imenu nekih osebnih svoboščin, ustavnih pravic, česar koli. Celo v imenu bojda prepotrebnega samoočiščenja Zemlje. Domnevno zavedajoč se, da oni ne bodo prvi na vrsti. Če sploh. Ker da so mladi, zdravi, polni energije. Nekako v stilu s tujim mahati po koprivah.Stopimo še korak dlje. Sploh niso ogroženi le starejši. V igri je nacionalni interes, obstoj naroda, države. Slovenci smo pač genetski produkt več migracij, dobršen del kajpak slovanskih, del genetskega izvora pa je tudi staroselski, torej venetski. Ker ni dominanten, nam demografi ob sedanji rodnosti slovenskih mater že tako ali tako napovedujejo dokaj zanesljivo izumrtje. Tam čez poldrugo stoletje. A po zaslugi covida in covid idiotov se zna to zgoditi že nekaj desetletij prej. Kakšen teh bi mu celo znal biti živa priča.