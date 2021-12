Komentar Bojana Budje: Čas daril

Mesec praznikov se je prevesil v drugo polovico. Miklavž je davna preteklost, čez natanko teden dni bomo slavili božič, dan, ko se je rodil bog in si nadel podobo človeka. Majhnega, nebogljenega deteca v jaslicah. In čez štirinajst dni bo znova sobota, z njo pa prvi dan v letu 2022. Nihče ne ve, kaj nam bo prineslo, še naše pregovorno najbolje obveščene hišne šlogarice ne. Vse bo po volji korone in njenih satelitov. Se mi zdi, da je letos kanček bolj milostna kot lani. Posebej do tistih, ki smisel decembra vidijo v nakupih in obdarovanjih. V kupih paketov pod božično ali novoletno jelko. Dari...