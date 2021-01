Komentar Bojana Budje: Biden

Značilnost današnjega sveta je, da je nemočen. Celo najmočnejšim državam, pod črto je tako ali tako ostala samo ena, Združene države Amerike, ne kaže najbolje. Ne oziraje se na vse vrste najbolj modernih, najbolj znanstvenih, najbolj izkušenih, najbolj tehnično dovršenih moči. Ne kanček, ogromno ali vse je k temu prispeval minule dni vsaj za štiri leta na smetišče zgodovine zalučani Donald Trump. Ameriko je spravil na rob katastrofe. Njegov v sredo prisegli naslednik Joe Biden je Američanom poslal jasno sporočilo: »Preden bodo stvari šle na bolje, se bodo še poslabšale.« V mislih je imel število smrtnih žrtev covida-19, ki se bo v ZDA že februarja povzpelo na pol milijona. Več torej, kot je Američanov vzela druga svetovna vojna.

A vseeno se Bidnove besede Američanom zdijo kot persen ali baldrijanove kapljice. Prva poteza novega predsednika je bila predstavitev strategije za boj s covidom. Razdelana je in temelji na znanosti, politike ni v dvesto strani obsegajočem javno dostopnem dokumentu niti za ščepec. Biden pravi: »Odločitve bomo sprejemali izključno na podlagi znanosti in zdravstvenih razmer, nikakor ne na podlagi tega, kakšne bi lahko bile politične posledice.« In od besed prešel k dejanjem. Eno teh je, da bo za prvih sto dni vladanja zagotovil sto milijonov odmerkov cepiva, drugo, da je zveznim agencijam naročil, naj podjetja prisilijo v proizvodnjo blaga, nujnega za boj proti pandemiji. Oddahnil si je tudi prvi ameriški epidemiolog Anthony Fauci: »Da lahko zdaj tu govorim o tistem, kar vem, o tem, kaj so dokazi, o znanosti, je zame osvobajajoče. Nova stvar v tej vladi je tudi, da če nimaš odgovora, ne ugibaš in ne zavajaš, ampak to poveš naravnost.« Biden mu je celo izrecno naročil, da lahko brez skrbi in zadržkov govori tisto, kar misli, da je prav.



Sploh ne dvomim, da bo Bidnu uspelo. Kajti le stoodstotna resnica in iskrenost vračata zaupanje in vero v zmago. Me pa skrbi, kako in kdaj bomo s covidom opravili doma, v Sloveniji. Dobrodušni sivobradati mož na čelu našega inštituta za javno zdravje ne vzbuja ne upanja ne zaupanja, še manj tavajoča oblast. Zlasti pa sem v dvomih, ker so v moji deželici pod Alpami proticovidni ukrepi odvisni predvsem od morebitnih političnih posledic. Bidnovega zagotovila Američanom, da bosta z njimi komunicirali le stroka in znanost, v slovenščini še ni bilo slišati.

