Komentar Bojana Budje: 1. maj 2004

Pred nami je dvakrat dela prosti dan. Nedelja in praznik, eden najstarejših, kar jih imamo. A ne le zavoljo spomina na prve delavske demonstracije v daljnem Chicagu pred davnimi 136 leti, prvi maj je usodno in še drugače zaznamoval prav slovensko zgodovino. Če smo si samostojnost izborili leta 1991, je trinajst let kasneje prišla še svoboda. T Bolj kot zavoljo praznika dela mi je 1. maj pri srcu, ker smo se na ta dan leta 2004 Slovenci vrnili domov. ega dne leta 2004 se je Slovenija vrnila domov. Nazaj v Evropo, koder smo sicer živeli že kakih trinajst stoletij. A so nas potem stlačili v me...