Komentar Alje Fabjan: Rdeča tabletka

Kaj pa samski? Marsikdo se bo spraševal, kdo ali kaj je krivo, da še vedno nima tiste boljše ali slabše polovice, s katero bi si razdelil valentinovo sladico. Nekateri bodo okrivili smolo, morda pač še niso bili na pravem mestu ob pravem času. Ali pa bi morda morali le zamenjati aplikacijo za zmenke. Nekateri odgovornost ali pa kar krivdo za to, da še niso v paru, pripisujejo sebi. In vztrajno brskajo za načinom, kako bi popravili vse tisto, kar je narobe z njimi. Drugi pa vso krivdo za svojo samskost pripišejo drugim. Nikjer ni nikogar, ki bi bil zanje dovolj dober, zato so raje sami. Obramba pač.

Zdi se, da je v današnjem času vse bolj moderno tudi posploševanje. Ki je tudi precej dobra obramba pred tem, da bi pogledali resnici v oči in se zakopali v iskanje pravih vzrokov za to, da smo tam, kjer smo. Posploševanje je enostavno in lahko razumljivo in zato privlačno za širše množice. Torej nevarno. Eden takšnih biserov je spletna filozofija »rdeča tableta«. Miselnost živi predvsem na spletnih mestih, kot je Reddit, kjer moški razpravljajo o superiornosti svojega spola ter razkrivajo napake drugega.

Mnogo lažje je kazati s prstom na drugega kot pa razčistiti z vprašanji o lastni identiteti.

Izraz rdeča tableta izhaja iz filma Matrica, v katerem modra tableta omogoči, da pozabimo vse, kar vemo, rdeča pa prinese razkritje resnice o svetu, ne glede na to, kako boleča je lahko ta. In kakšna je torej ta resnica o moških, ženskah ter o težavnosti odnosov med njima, po mnenju spletnih mislecev, ki so »zaužili rdečo tableto«? Moškim naj bi se godila krivica, feminizem naj bi jih potisnil v ozadje in pravijo, da je čas, da spet obudijo svojo moč in si povrnejo spoštovanje. Ostrost njihovih idej niha: v milejši obliki zagovarjajo vrnitev tradicionalne vloge moških in patriarhata, v tistih najostrejših opravičujejo nasilje nad ženskami.

Ne gre za nekaj novega, zadeva bo kmalu napolnila desetletje. Kar me preseneča, je to, da v zadnjem času vse pogosteje slišim, da naj bi ji pritrjevalo vse več mladih. Pa ne le moških, ampak, presenetljivo, tudi žensk. Zakoni »rdeče tablete« se zdaj množično širijo na trenutno najbolj popularnem TikToku.

Zakaj prihaja do tega? Sodobni moški je zmeden moški. Njegova vloga se tako hitro spreminja, da ne ve, kako naj bi sploh izgledala. Zato hrepeni po jasnosti. Ki jo zlahka najde na spletu, tudi v posploševanju o tem, da je vsem ženskam pomemben le denar, ali v enostavnih navodilih o poti do fit telesa, ki ga iščejo prav vse ženske. In niso zmedeni le moški, tudi ženske so. Ne le glede njegove, ampak tudi glede svoje vloge. In zato v križišču obeh poti tako pogosto prihaja do nesreč. Seveda je mnogo lažje kazati s prstom na drugega kot pa razčistiti z vprašanji o lastni identiteti.

Kaj prinaša prihodnost? Bomo za ljubezen vzeli modro ali rdečo tabletko? Močno upam, da nobene. Močno upam, da bo dovolj le malce bolj zares vzeti sebe. In drugega. Ter tisto nevarno križišče med nama.