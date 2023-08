Komentar Alje Fabjan: Če si resničen, imaš čustva. Pa tudi celulit. In celo Barbie pravi, da je vredno

Sploh ko sem prebrala, da gre za film, ki ga morajo videti vsi, ki obožujejo barbiko, ter vsi, ki sovražijo barbiko. Sploh ko sem slišala, da je film že sprožil gibanje, da je nagovoril našo kulturo. Sploh ko sem slišala, da film navduši gospodinje in feministke. Da gre za zgodbo lutke, s katero ljudje bolje razumejo same sebe. V čem je finta? Ima ikonična punčka res sporočilo za vse nas? Ali celo več njih?

Barbika živi v pravljičnem svetu. V katerem je vsak dan najlepši dan. Barbika je srečna vsak dan in ves dan, Ken pa je srečen samo, ko mu ona nameni nekaj pozornosti. Je namreč nesmrtno zaljubljen vanjo, pomeni pa ji precej manj kot par njenih najstarejših salonarjev. Tudi sicer nima sreče, saj živi v njenem svetu. Kjer so moški le za okras. Manjvrednost, o kateri govorimo ženske v realnem svetu, je v Barbie svetu Kenovo stanje. Ženske zasedajo vse pomembne funkcije. Hiše, zabave in svet pripadajo njim. Edina funkcija moških je, da jih občudujejo.

Po spletu okoliščin se Barbie in Ken znajdeta v resničnem svetu. Kjer se Barbie prvič zjoka ob spoznanju, da pri nas niti ni priljubljena, še več, ženske jo krivijo za kronično nezadovoljstvo s svojim videzom. Ken pa medtem spozna patriarhat. Prvič v življenju pomisli, da je morda nekaj vreden. Še več, pomisli na to, da je vreden morda celo več kot Barbie. In to idejo prenese nazaj v Barbie svet. Kjer se zdi zanimiva tudi drugim moškim in zato prvič stopijo v akcijo in spremenijo svet v malce manj roza. Ter si oblečejo živalske kože.

Ker ne želim pokvariti užitka ob ogledu filma, bom vsebino raje nehala opisovati. Naj dodam le to, da se ne izognemo boju za oblast in ženski manipulaciji z vzbujanjem ljubosumja. Nekaj podobnosti med resničnim svetom in Barbie svetom vendarle obstaja. Kje bi še lahko iskali vzporednice? Gre za obrnjeno sliko, za prikaz zapostavljenih žensk, ki so tik pred tem, da se maščujejo? Ali pa je barbika sinonim sodobne ženske, ki si dovoli biti vse? Se sodobni moški lahko identificira s Kenom, ker čuti, da je na počasni, a zanesljivi poti do dokončne izgube premoči? Že čuti, da ga sodobna ženska ne potrebuje? Ker je popolnoma zadovoljna s pospravljeno hišo in novo torbico Gucci. Gre za napoved konca romantične ljubezni? Ali za kritiko diktature lepote za vsako ceno, umetne lepote, lepote za ceno pameti? Gre za kritiko kapitalizma? Ali konec koncev le za film, ki je počastil 64 let staro ikono, ki jih še vedno kaže 20 in, kot kaže, ne bo nikoli umrla?

Mislim, da je nujno, da človek iz vsake situacije odide s sporočilom, ki je v tistem trenutku doseglo ravno njega. Zame je to vsekakor nezdružljivost čustvenega in pravljičnega sveta. V pravljici je pač vse lepo. Doživljanje čustev, tudi tistih manj prijetnih, je nesporen dokaz, da živimo v realnem svetu. In edina pot, da se počutimo žive. Če si resničen, imaš čustva. Pa tudi celulit. In celo Barbie pravi, da je vredno.