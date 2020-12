Komenar Mateja Lahovnika: Nevarna objestnost

Kakšna družba smo, če je enim užitek sto smučarjev pomembnejši od ogroženih življenj?!

Sproščanje ukrepov med občinami je prineslo tudi smučarje na Krvavec. 15. 12. 2020 FOTO: Voranc Vogel/delo

Smučišča v Italiji, Nemčiji in Franciji so med prazniki zaprta. Nobenemu upravljavcu smučišča ne pade na pamet, da bi kršil ukrepe in obratoval. Vsi namreč v strahu pričakujejo tretji januarski val korone in javnost bi to razumela kot navadno objestnost.Tudi naša vlada je sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav. V nasprotju z drugimi državami v EU pa se je pri nas takoj našel posebnež, ki misli, da zanj pravila ne veljajo. Upravitelj smučišča na Krvavcu je namreč svojevoljno nadaljeval obratovanje kljub prepovedi in kljub vsem opozorilom. Podjetje in direktor bosta morala plačati visoke kazni, ampak vprašanje je, zakaj so potrebne takšne provokacije in takšna manifestacija objestnosti. Slovenija je očitno še vedno država dveh vzporednih realnosti.V eni na primer živijo tisti, ki mislijo, da je odpoved smučanju na Krvavcu v prazničnih dneh nekaj najhujšega, kar se jim lahko zgodi v življenju, ter se temu niso pripravljeni odpovedati. V drugi realnosti pa živijo zdravstveni delavci, ki se na koronaoddelkih borijo z nepredvidljivim virusom in rešujejo življenja. V tej drugi pravi realnosti so tudi težko prizadeti koronabolniki in svojci, ki trepetajo za njihova življenja. Ti žal vedo, da se v teh praznikih lahko zgodi tudi kaj hujšega kot odpoved smučanju. Kakšna družba smo, če je enim užitek sto smučarjev pomembnejši od ogroženih življenj?! In kaj se dogaja s tistimi mediji, ki upravljavca smučišča zaradi upiranja vladnemu odloku prikazujejo kot heroja?Če postane normalno, da neki upravljavec smučišča krši vladni odlok in se požvižga na ukrepe, se bo tudi nekemu gostincu zdelo normalno, da za silvestrovo, kljub prepovedi, priredi javno zabavo. Ni tako daleč stran poletje, ko so se mnogi norčevali iz vseh, ki smo opozarjali na nevarnost jesenskega vala epidemije.Zdaj pa se spet dogaja, da nekateri kljub prepovedim kršijo ukrepe in se norčujejo iz zdravstvenih delavcev. Bodimo pametni tudi v teh prazničnih dneh in se obnašajmo odgovorno, da ne bomo v januarju, zaradi objestnosti nekaterih, doživeli še hujšega tretjega vala korone.