Komantar Mateja Lahovnika: Bumerang iz hrvaških diskotek

Popuščanje se nam lahko vrne kot bumerang v glavo že ob začetku šolskega leta.

Hrvaška postaja glavni izvor vnosa okužb s koronavirusom v Slovenijo. Po pričakovanju so glavni problem nočni klubi, ki so idealno okolje za prenose okužb med mladimi. Očitno je poletna turistična sezona za Hrvaško preveč pomembna, da bi ustrezno in dosledno izvajala vse ukrepe za omejevanje virusa. Vse več je tudi dvomov, ali južni sosedje sploh korektno poročajo o številu okuženih.Nekateri ukrepi, ki jih je Hrvaška uvedla z namenom omejevanja virusa, so namreč skregani z zdravo pametjo. Primer je omejevanje delovanja nočnih klubov do določene ure, kar je enako neumno, kot bi trdili, da se virus širi samo po polnoči. Očitno se nočejo odreči turističnemu prilivu in postavljajo interes zasebnega profita pred javno zdravje. Slovenija je zaradi nezadostnih ukrepov Hrvaške in podcenjevanja razmer na jadranski obali večkratno oškodovana. Prvič, zaradi ohlapnejših protikoronskih pravil na Hrvaškem del turističnega denarja namesto slovenskega pobere hrvaški turizem. Problem niso tisti, ki iščejo mirne kotičke na jadranski obali, ampak mladi, ki iščejo možnost nočne zabave brez »zoprnih« protikoronskih pravil, kot so v Sloveniji.Drugič, ko se bodo mladi slovenski turisti vrnili z žurov v hrvaških nočnih klubih v Slovenijo, bomo imeli več okužb in seveda več bolniških staležev ter seveda ekonomsko škodo. Zato slovenska vlada nima več druge izbire, kot da odločno ukrepa. Slovenskim epidemiologom trenutno še uspeva obvladovati razmere pri nas, ampak smo tik pred tem, da se število okužb spet začne eksponentno povečevati. Popuščanje se nam lahko vrne kot bumerang v glavo že ob začetku šolskega leta. Zaostritev ukrepov bi se verjetno zgodila že prej, če ne bi bili slovenski turisti tako navezani na jadransko obalo.Na Hrvaškem ima okrog 120.000 Slovencev kakšno nepremičnino, veliko pa jih dopustuje tudi v najetih apartmajih in hotelih. Če bi se meja zaprla že prej, bi spet marsikdo vpil, kako vlada velika tiranija in kako se omejuje svobodno prehajanje meje. Med slabimi možnostmi bo zdaj pač treba izbrati najmanj slabo in najbolj varno ter zaostriti ukrepe na južni meji.