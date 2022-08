V teh dneh sta prah dvignila dva videoposnetka, ki sta viralno zakrožila po spletu. Prvi je bil posledica televizijskega incidenta, ki je zasenčil letošnje oskarje, drugi pa je bil ustvarjen kot televizijski oglas, ki briše meje med parodijo, provokacijo in norčevanjem. Hollywood je včeraj presenetil igralec Will Smith, ki se je štiri mesece po tem, ko je na podelitvi oskarjev s svojim dejanjem šokiral tamkajšnje občinstvo in gledalce po vsem svetu, komiku in voditelju Chrisu Rocku opravičil za klofuto, ki mu jo je prisolil na prireditvi. »Zadnjih nekaj mesecev sem veliko razmišljal in ...