Kolumna Vesa Stojanova: Poznavalci

Si predstavljate, kaj bi naredil strojni inženir ali inženir elektronike, če bi njuno delo začeli ocenjevati in se do njega opredeljevati ključavničarji, mizarji, smetarji, trgovci ali slaščičarji. Najbrž bi prvi hip začudeno gledala, potem bi se obrnila stran in prasnila v smeh, češ, kaj pa ti ljudje, ki se niti najmanj ne razumejo na najino delo, sploh hočejo, v naslednjem koraku pa bi jih najbrž nagnala, naj se držijo svojega poklica in raje ocenjujejo tisto, na kar se dejansko spoznajo.

Nekaj podobnega se dogaja v športu, ko se med, denimo, kakšno pomembno nogometno tekmo nenadoma mnogi, ki dneve sicer zabijajo za šankom domačih bifejev, kar naenkrat prerodijo v najbolj vešče poznavalce in velike nogometne stratege. Da ne bo pomote, niti drugi športi niso izjeme. Če gremo stran od športa, niti pri drugem družbenem dogajanju ni prav nič drugače. Zdi se, da smo dobili nekakšen nov nacionalni šport, ko vsakdo, ki ima pet minut časa, opredeljuje in ocenjuje tudi pojave, na katere se praviloma spozna na podoben način, kot se zajec spozna na boben.

A vendarle se zdi, da se v zadnjih letih tovrstni poznavalci izjemno veliko ukvarjajo tudi z novinarstvom. Če te dni poslušamo razprave o razmerah v edini javni medijski hiši v Sloveniji in načinih, kako normalizirati razmere, ki jih je politika pripeljala do prepada, lahko ugotovimo podobno kot pri nogometu. O ureditvi medijev, njihovem poslanstvu in tem, kako naj novinarji poročajo, imajo zelo veliko povedati najrazličnejši kretničarji in drugi železničarji, cvetličarke, operne pevke, nekakšni teologi in podobni, ki jim je skupno le eno. Da se na medije ne spoznajo prav nič. Da bi poslušali in upoštevali mnenje tistih, ki jim je novinarstvo poklic, to pa ne, ker to enostavno ne sodi v njihovo dojemanje stvarnosti.

In dokler bodo podobni »poznavalci«, večinoma z jasno določljivim političnim poslanstvom, urejali in vodili eno najpomembnejših medijskih hiš v Sloveniji, RTV Slovenija, bodo razmere v mediju, za katerega plačujemo skoraj vsi državljani, kaotične. Vse dokler medija ne začnejo voditi in organizirati dela tisti, ki se na to spoznajo in so za to usposobljeni. Če strojevodja ne more voditi jedrske elektrarne, zakaj misli, da lahko televizijo.