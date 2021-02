Kolumna Vesa Stojanova: Kepanje

Takšni policiji, kot postaja naša, se ne bo kmalu nihče niti nasmehnil niti je pozdravil.

Pred dnevi se je po družabnih omrežjih zavrtel simpatičen videoposnetek, v katerem smo lahko opazovali, kako se je skupinica ljudi na glavnem amsterdamskem trgu Dam, v neposredni bližini palače nizozemske kraljeve rodbine, kepala s policisti. Vse se je dogajalo tako, kot da je šlo za obmetavanje s snegom med prijatelji. Začelo se je, ko je eden od mimoidočih mladeničev v navalu radosti nad snežno odejo v središču Amsterdama naredil kepo in jo vrgel proti trem policistom, ki so varovali kraljevo palačo. Ti »civilistom« niso ostali dolžni in zgodilo se je prav simpatično obmetavanje s kepami.Kaj mislite, kaj bi se zgodilo v Ljubljani, če bi skupina mladih začela tako s snežnimi kepami obmetavati policiste na Trgu republike, ki varujejo stavbo parlamenta? Glede na obnašanje policije v zadnjih nekaj mesecih njihov odgovor najbrž ne bi bil podoben odgovoru nizozemskih policistov. V zadnjih mesecih lahko vidimo, kako policija vztrajno drsi iz organa, ki naj bi bil v službi ljudi, v klasični organ pregona, in še to močno politično obarvanega.Kako si drugače razlagati kaznovanje za državo in širjenje epidemije nič kaj nevaren par, ki je na cesti jedel rogljič, ali kaznovanje utrujenega raznašalca hrane, ki si je na stopnicah frančiškanske cerkve privoščil burek, ali kaznovanje nekaterih protestirajočih staršev zaradi predolgega zaprtja šol. Da ne govorimo o ponedeljkovem pretiranem razkazovanju moči na Metelkovi.Zakaj je bilo treba na kulturni praznik zvečer na Metelkovo poslati štirideset pripadnikov posebne policijske enote v polni »bojni« opremi, nekateri med njimi so bili oboroženi s polavtomatskim orožjem? Zato, da so opravljali redno kontrolo, kot trdijo na policiji. To sodi med pravljice za otroke. So bili tam morda nevarno oboroženi teroristi? In zakaj so se do zob oboroženi in opremljeni policisti takoj umaknili, ko so ljudje začeli snemati njihovo »akcijo«. Zakaj si policija s takšnim ravnanjem jemlje ugled in spoštovanje med ljudmi? Takšni policiji, kot postaja naša, se ne bo kmalu nihče niti nasmehnil niti je pozdravil, kaj šele kepal.