Kolumna Vesa Stojanova: Iskrenje

Med Srbi in Hrvati se je spet zaiskrilo. Na obeh straneh so politiki in velika večina medijev spet zavzeli položaje na svojih obrambnih ali napadalnih linijah – odvisno pač od zornega kota gledanja. Razlog je nadvse banalen, a ga vsaka stran jemlje kot strašansko žalitev in provokacijo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić naj bi želel kot povsem navadna oseba obiskati Jasenovac in tamkajšnji spominski center ter kot zasebnik tam položiti cvetje. Vsaj takšna je bila njegova razlaga. Hrvati mu prečkanja meje niso dovolili, zato se je, tako mimogrede, obregnil še ob tako opevano svobodo giba...