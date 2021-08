Kolumna Vesa Stojanova: Alarm

Narava na Zemlji. FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo

Šesto poročilo o podnebnih spremembah, ki ga je te dni predstavilo več kot sto podnebnih strokovnjakov z vsega sveta, je doslej najresnejše opozorilo ljudem, naj se vendarle nehajo igrati z naravo. Prvič doslej je v poročilu jasno zapisano, da je segrevanje ozračja na Zemlji skoraj v celoti posledica človeške dejavnosti. Ljudje, zlasti pa politiki in vsi drugi odločevalci, vključno z lastniki kapitala, so predolgo enostavno preslišali številna opozorila, ki so jih strokovnjaki naslavljali nanje v zadnjih nekaj desetletjih. Dolgo niso slišali, kako nevarno je globalno segrevanje ozračja za vse na Zemlji.Pa tudi zdaj, ko je zavedanje o nevarnosti izpustov toplogrednih plinov in nevarnostih, ki jih posledično nosi segrevanje ozračja, bistveno večje in širše sprejeto, se zdi, kakor da odgovorni o tem razmišljajo le ob robu kakšnih okoljevarstvenih konferenc, ali pa se na to za sekundo ali dve spomnijo ob podobnih poročilih, kakršno je bilo objavljeno pred dvema dnevoma. A to je res alarmantno. V naslednjih dveh desetletjih se bo povprečna temperatura dvignila za poldrugo stopinjo Celzija, zato obstaja nevarnost, da se bo do konca tega stoletja morska gladina dvignila za dva metra.Trenutni izpusti toplogrednih plinov so že na takšni ravni, opozarjajo strokovnjaki, da bomo posledično segrevanje ozračja občutili tudi s čedalje hujšimi in bolj smrtonosnimi vročinskimi valovi, bolj uničujočimi nevihtami in neurji, sušami in drugimi ekstremnimi vremenskimi pojavi. Človeštvo se bo moralo hočeš nočeš soočiti s povsem drugačnimi razmerami na planetu, ki smo ga tako dolgo počasi uničevali.Ob teh zloveščih napovedih, ki pa, kakor lahko iz leta v leto občutimo na lastni koži – sicer ne na tako ekstremen način, a vendar –, nikakor niso več plod domišljije ali znanstvene fantastike, bi pričakovali, da bodo po svetu začeli močno zvoniti vsi alarmi. A močno dvomimo, da se bo v kratkem kaj bistveno spremenilo. Samo trgovanje z emisijskimi kuponi ne bo dovolj. Svetovna politika bo morala resno stopiti skupaj, preprečiti sekanje pljuč Zemlje – amazonskega gozda in dejansko bistveno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, da zanamcem res ne bomo zapustili resničnega pekla na Zemlji.