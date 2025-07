Kolumna Tomice Šuljića: In vendar se pogovarjajo

Z besedami, v telefonsko slušalko; še posebno zdaj, ko ima praktično vsak svoj telefon? Minuli rodovi smo viseli na družinskem telefonu na žici, ki je bila praviloma prekratka za intimo, starši pa so nas opominjali, da telefon ni zastonj. Z

daj, ko praktično je, pa ima naraščaj na voljo nešteto aplikacij, kjer je očitno najbolj priljubljeno pošiljanje ali objavljanje fotografij. Programi za klepetanje se, paradoksalno, relativno malo uporabljajo za sam klepet; tisti klasični pogovori, ko se z vrstniki izmenjujejo izkušnje iz vsakdana ali srčnih težav, pa mi dolgo niso prišli na ušesa.

Najstniška leta pač prinesejo zasuk v obnašanju in reducirajo čas vsakodnevnega druženja s starši zaradi svojih zadev, učenja, zaslonov, knjige in interesov, ki brstijo. Izza zaprtih vrat najstnikove sobe se le redko sliši kramljanje z vrstniki. Ali se naši otroci sploh pogovarjajo ali samo pokajo ksihte in izmenjujejo tovrstne fotografije, me je že nekajkrat prešinilo.

Programi za klepetanje se, paradoksalno, le malo uporabljajo za sam klepet.

Potem sem na dopustu dognal, da sploh niso tako zelo drugačni od nas: ura je kazala čez deseto zvečer, ko je na italijanskem otoku pozvonil sinov telefon; katapultiralo ga je iz apartmaja, klical ga je dober prijatelj – in kot se je izkazalo kasneje, zaradi resnih (beri: srčnih) težav. Pogovoru nisem nameraval prisluškovati; ampak skozi zidove in okna starih apartmajev se marsikak stavek sliši razločneje kot v novogradnjah.

Pa še kak stavek je bil izrečen malce glasneje, spodbudno. Točno tako, kot so pogovori zveneli nekdaj, ko smo se s prijatelji(cami) pogovarjali o simpatijah, zbujanju pozornosti in impresioniranju simpatičnih bitij, ki so nam prekrižala pota. Potolažen sem – tudi moderna mladina se kljub vsem tehnologijam in umetni inteligenci zateče k prijatelju. Vprašaš človeka, ne pa robota, ki ne pozna odtenkov človeške duše in njenih tegob – za kaj takega bi moral imeti dušo, ki bi rasla. Tudi skozi izkušnje in pogovore, podobne tistim, ki se jih tudi mladi ljudje izmenjujejo že tisočletja. Nekatere človeške tegobe so pač večne.