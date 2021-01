Kolumna Tomaža Miheliča: Višja zavest ali zdrav razum

Do zdaj še nihče ni postregel z znanstvenimi dokazi o učinku ezoteričnih terapevtov, ki trdijo, da vas lahko pospremijo do višje zavesti. FOTO: GETTY IMAGES

No, pa dajmo še mi potegniti črto čez preteklih dvanajst mesecev in naredimo obračun. Leto, ki bi ga večina rada pozabila, se nam je zacementiralo v drobovje in nas bo spremljalo vse do bridkega konca. Razen bankirjev, proizvajalcev plastike in trgovcev z živili smo predstavniki preostalih panog komaj preživeli, čeprav bomo ostrino rezila gospodarske krize najbolj začutili v prihajajočem obdobju.Vendar pa pogubne posledice eksistencialne krize ne bodo edini udarec po naših že tako obubožanih plečih. Svoje bo pristavila še huda duševna preizkušnja, o kateri sicer na veliko govorimo, a zanjo mnogo premalo storimo. Izgubljamo se v poplavi vsemogočnih ponudnikov psihičnega blagostanja in samo konkretno priporočilo vam bo prizaneslo, da se zaradi napačne izbire ne boste znašli v krempljih dobičkarjev človeške stiske. Gre za neko vrsto vojnih dobičkarjev, spretno skritih za belimi mesijami, prinašalci luči in vodniki v globljo, višjo zavest.Toda kaj za vraga pomeni višja zavest?! In kdo premore toliko napuha in večvrednostnega kompleksa, da si upa zase trditi, kako sta njegovo videnje in čutenje sveta bolj pomembni od drugih?! Vse skupaj je en navaden blef, saj ne premoremo niti ene znanstvene razlage, ki bi utemeljila posameznikove nadnaravne sposobnosti. Proglasiti sebe za jasnovidca pač ni isto kot predstaviti javnosti svoj pevski, plesni ali slikarski talent.Takisto tega ne moremo enačiti z nadarjenostjo za naravoslovne ali družboslovne vede, ker pri vseh naštetih panogah lahko povsem objektivno dokažemo, ali gre za slepo zaverovanost ali dejstvo. Pri oblikovalcih našega duševnega miru, energetskih, bio in ne vem kakšnih vse terapevtih pa ni tako. Listanje nekaj banalno spisanih knjig, nasičenih z ezoteričnimi floskulami, jih čez noč preobrazi v nadčloveška bitja, pripravljena, da vam v zameno za plačilo več sto evrov vrednih seans pomagajo razčistiti s preteklostjo in zagotoviti svetlo, uspehov in blaginje polno prihodnost. Kajti za vse je kriva zgodovina, tako posameznikova kot tista od celotne nacije.Vendar bodimo iskreni; zaradi nenehnega vrtanja po preteklosti zamudimo stik s sedanjostjo in realnostjo, kar je moč opaziti na vseh področjih. Pregovor sicer pravi, da je zgodovina učiteljica življenja, vendar smo mi očitno pošastno slabi učenci, saj se na pomembnih področjih še vedno vrtimo v začaranem krogu. Neprestano opozarjanje na grozodejstva iz pretekle in polpretekle zgodovine ni prineslo nikakršnega razsvetljenja. Ljudje se še vedno ženejo za dobičkom, požrešnosti, sovraštva, zlorab in preostalih zloveščih nagnjenj nismo in tudi nikoli ne bomo izkoreninili, saj gre za človeški dejavnik, tega pa običajno vodijo različni interesi. Tudi takšni, da vas bodo mnogoteri šarlatani s pogledom v ciganske karte, kavno usedlino, kristalno kroglo ali s polaganjem rok na daljavo odrešili vseh težav.Ni nam treba biti kvantni fiziki, da bi uvideli, kako smo priča eni največjih kriz, ki omogoča idealne razmere za razcvet dušnih prevarantov in izurjenih manipulatorjev. Za delo na sebi vam ni treba jemati kreditov, da bi poplačali račune teh sleparjev, programiranih za izkoriščanje vaše psihične šibkosti. Obdobje vsesplošnega kaosa in izgubljanja v poplavi lažnih novic je odlično gojišče duševnega nemira, nato pa se ob iskanju pomoči zlahka zapletemo v ezoterično kolesje navidezne sreče, ki vam bo pod pretvezo dviganja k višji zavesti nasula pesek v motor bistre kmečke pameti.Če psihičnega miru ne boste našli v ogledalu domače kopalnice, potem ne odlašajte in poiščite strokovno psihiatrično pomoč, namesto da se poglabljate v še večji brezup z nasedanjem omnipotentnim nategunom. Ob tem si srčno želim, da bi bilo leto 2021 osvobajajoče, prebujajoče, zlasti pa telesno in duševno brezhibno. Naj namesto višjega prevlada predvsem zdrav razum.