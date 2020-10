Kolumna Tomaža Miheliča: Pričeska leta 2020

Slaba volja nad vsem, kar nas obkroža, se širi iz dneva v dan, zato sem se odločil, da do nadaljnjega ne bom več tako ažurno pregledoval družabnih omrežij. K temu sem spodbudil še nekaj prijateljev, ki so se dobesedno izgubili v negativnosti trenutnega časa. Svojo pozornost raje osredotočim na tisto, kar me drži pokonci, me poboža in razvedri, četudi le do naslednjega trenutka slabosti. Vendar najbolj pomembni sta predanost in kontinuiteta, če želiš rezultat, podobno kot v fitnesu.



Prav nič se ne bi poznalo na telesu, če bi se med uteži in druge mučilne naprave zapodili enkrat na vse svete. In isto je pri vzdrževanju dobrega razpoloženja. Meni ga je v zadnjih mesecih med vsemi izpostavljenimi koronaobrazi najbolj krepila prof. dr. Bojana Beović. Nekako se mi je približala z načinom podajanja informacij, saj je kljub političnemu pridihu ostala strokovna, predvsem pa se je v moje srce zasidrala njena pričeska.



Zanjo se zdi, da živi svoje življenje in je med Slovenci dobila prav poseben, zvezdniški status. Redki se še niso spotaknili ob te kuštrave, s posebno tehniko natopirane lase. In prav prepoznavna oblika roževinastih izrastkov jo je v očeh vse bolj razdeljene in razjarjene javnosti naredila za odtenek bolj priljubljeno. Nekateri so se žal spustili pod črto duhovitosti in jo oblepili s primitivnimi, osebno žaljivimi opazkami, kar največ pove o njih samih. Jaz sem si jo vzel z veliko mero humorja, brez kančka posmeha in sem si jo začel zamišljati, kako vsa namrgodena, ker jo čez dan čakajo kamere in fotografski objektivi, zjutraj pred ogledalom kroti svoje naglavno šavje.



Na momente se mi je zazdelo, da ima neko povsem svojo metodo oživljanja las in namesto po glavniku seže po edini ženski, ki se ne pusti dotikati – elektriki. Hipen vtik prstov v vtičnico in pričeska je narejena bolj trdno, kot jo obljubljajo laki za različne vremenske (ne)prilike. Tisti, ki smo se rodili v prejšnjem tisočletju in nas spomin še ni pustil na cedilu, smo ob pogledu na slavno infektologinjo pomislili na reklamo iz devetdesetih, kjer so oglaševali čudežni glavnik, ki bo vašo vrbo žalujko na glavi s tremi potegi spremenil v najlepšo ikebano na vasi.



»Tep, tep, tep in frizura je narejena,« je vzhičeno ponavljal moški iz oglasa, zaradi katerega so bile ženske bolj podobne puhastim pudljem kot pa lično počesanim tetam. Morda pa je gospa Beović ob nastopu krize iz podstrehe privlekla staro zaprašeno škatlo in naletela na čudežni glavnik ter si z njim uredila najbolj prepoznavno koronapričesko. Modna ali ne, niti ni tako pomembno. V vsakem primeru je zaradi nje vsaj za odtenek bolj ljudska, prikupna, zabavna. Vendar kaj, ko je vrag vzel šalo oziroma bolje rečeno so jo odnesli novi ukrepi in doktorica se je poslovila od slavne podobe najbolj obrekovane frizure letošnjega leta. Za hip sem celo pomislil, da je sprejela izziv iznajdljive Salome, ki jo je poleti nagovorila s hudomušnim posnetkom, na katerem si je v stilu doktorice natopirala lase in jo vljudno povabila, naj jo obišče, da ji bo v zameno za turistične bone naredila eno fino fen frizuro. Video se je kot požar razširili po medmrežju in nasmejal na deset tisoče ljudi in zdi se, da se je dotaknil tudi spoštovane Bojane, saj je še zadnji trenutek, pred zaostritvijo življenjskih razmer, obiskala frizerja in se poslovila od stila, s katerim nam je kljub napovedovanju apokaliptične prihodnosti risala nasmeh na obraz.



Torej, v vsaki še tako težki situaciji je treba najti žarek upanja, ki vas bo spravil v dobro voljo. Do pred kratkim je to še bila pričeska prve dame epidemije, zdaj pa se boste morali znajti, kot veste in znate.