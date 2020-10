Kolumna Tomaža Miheliča: Pazite se oderuhov!

Bodite pozorni, da večina objav na instagramu ni nič drugega kot plačani oglasi, ki želijo, da brezglavo zapravljate. FOTO: SHUTTERSTOCK

Saj poznate tisti neprijeten občutek, ko vas nekdo pelje žejne čez vodo in dojamete, da vaše slepo zaupanje ni nič drugega kot navadna naivnost. Najpogosteje se to zgodi ob gledanju reklam, ki so narejene na način, da ustvarijo prepričanje, kako vaše življenje brez oglaševanega artikla ali ponudbe nima prave vrednosti. Veliko vode je preteklo, preden smo doumeli, da zobje ne bodo bolj beli zaradi točno določene zobne paste in da vaše perilo ne bo čistejše, bolj sijoče in dišeče zavoljo revolucionarnega pralnega praška.Zavajajoči pristopi so se s televizije preselili na družabna omrežja in lumpi so se iz spretnih mojstrov za marketing preoblekli v samooklicane vplivneže. Influencerji, kot jih imenujemo s poslovenjeno tujko, so pripravljeni narediti marsikaj, da bi zadovoljili naročnika, ki jih plačuje za objave. Cenovni razpon posameznikovih storitev je odvisen od števila sledilcev in lahko doseže tudi do več sto evrov po objavi. Spet drugi se zadovoljijo že s tem, da v zameno za uslugo, torej objavo, dobijo dotični artikel brezplačno. Nekateri pri nas od tega prav lagodno živijo, saj so si nabrali zadosti veliko čredo ovac, torej sledilcev, ki kupijo prav vsako neumnost, objavljeno na profilu njihovega najljubšega vplivneža.Priznam, tudi mene je že nekajkrat zaneslo in sem se prenaglil, ko sem videl mamljive fotografije in posnetke. Ti so narejeni zelo premeteno, kajti produkti ali storitve določenega podjetja so za objave na družabnih medijih posebej prilagojeni. V praksi je to videti tako, da nekdo povabi izbranega vplivneža v svoj hotel ali wellness, mu priskrbi najbolj luksuzno oskrbo, vse skupaj nadgradi z detajli, ob katerih se vam bodo zasvetile oči in vas bodo dokončno premamili, da si morate točno to tudi sami privoščiti. Influencer bo vse skupaj še potenciral z navdušenjem, podobnim hlinjenju orgazma, samo zato, da bi ustvaril vzdušje navidezne idile. Recimo, sadje, ki ste ga videli na nekem profilu znanega Slovenca, do vas ne bo prišlo v isto lepem, masivnem zaboju, kot je bilo prikazano na sliki, ampak ga boste dobili v precej manj prikupni embalaži.Tudi sama vsebina ne bo dosledno izbrana, čeprav bi bilo logično, da se je treba za kupce še bolj potruditi.Na spletu se v zadnjih mesecih odvija prava bitka, kateri vplivnež bo prepričal največ ljudi, kje se izplača zapraviti turistične bone. Hitro sem se znašel med naivneži, pa čeprav sem doslej preizkusil že nešteto hotelov po svetu. Nova bohinjska pridobitev se mi je prav zaradi mamljive, zdaj lahko tudi rečem pretirano zavajajoče objave zdela optimalna odločitev. Tudi cena je obetala pravi luksuz v osrčju slovenskega bisera.Ob vstopu v apartma pa mi je čeljust udarila ob koleno, saj nisem mogel verjeti očem. Znašel sem se sredi nekakšnega delavskega doma, z najcenejšo opremo iz švedske nizkocenovne franšize in kopalnico v velikosti moje domače tuš kabine. Pod hotelom je sicer vrhunska restavracija, v katero pa od jeze zaradi obupno slabega in absolutno predragega hotela sprva sploh nisem želel zaiti.Občutek, da se tako zlahka pustim prinesti okoli, me je za trenutek ohromil, obenem pa v moji zavesti prižgal dodatne senzorje, da so bleščeče objave influencerjev, vplivnežev ali po domače plačanih bleferjev le podaljšana roka že razkrinkanih reklam o detergentih, damskih vložkih in ničvrednih kremah, ki bodo čudežno zgladile vaše gube, ampak ne tistih na obrazu, temveč v vaših denarnicah.