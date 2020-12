Kolumna Tomaža Miheliča: Orgija za Orbija

Dobri mož sicer ni priplezal po dimniku, kot mu je v navadi, ampak se je spustil po žlebu mestne hiše sredi belgijskega glavnega mesta, ko je ravno zapuščal seksualno orgijo samih moških. V imenu našega bradatega strička ni prav nič svetega, kakor to velja za Santo s severnega pola, čeprav zveni naravnost biblijsko in predstavlja simbol rojstva božjega otroka. A kaj, ko se ves svet zgraža nad dvojnim življenjem tega konservativnega madžarskega politika in ustanovnega člana ene najbolj skrajnih evropskih strank. Jozsef Szajer ni razburkal javnosti zaradi prikrivanja svoje homoseksualnosti s podobo tradicionalno urejene družine, ki se ji je menda za skrivnostne posteljne radosti z geji že opravičil. Zanimivo bi bilo prisostvovati temu bridkemu kesanju pred nič krivo hčerko Fanni in ženo Tünde Hando, po vrhu celo ustavno sodnico Orbanove kvazidiktature. Očitki letijo predvsem na njegovo odvratno in skrajno zavržno politično držo borca proti človekovim pravicam. Še posebno zavzeto je nasprotoval prav LGBT-skupnosti, torej tistim, ki so mu v resnici dali največ užitkov, ter migrantom. Glede na pisano rasno strukturo bruseljskih seksualnih zabav je v svoji dvojni morali nastavljal zadnjico, da so se z njo igrali raznobarvni moški, nato pa se jim je maščeval s političnimi nastopi, kjer je surovo udrihal proti priseljencem in homoseksualcem. Lahko bi rekli, da se je šel nekakšne sadomazo igrice, saj je lastne užitke nadomeščal s tujo bolečino. Nad njegovim delom se je navduševal tudi Milan Zver, precej tesni prijatelj razkrinkanega ljubitelja poraščenih možatih postav in razvratnih orgij pod vplivom prepovedanih drog. Zanimivo, da se je sprenevedal, kako tabletke ekstazija, ki mu jih je policija med racijo našla v žepu, niso bile njegove. Očitno so mu tudi te podtaknili, tako kot so mu podtaknili penis v telesne odprtine. Na srečo se javnost tokrat ni obregnila ob izbiro partnerja in čez tnalo ni razpela homoseksualnosti, temveč licemerstvo dvojnega agenta skrajne desnice. Marsikdo se je spraševal, zakaj pri vragu niso na podobnih zabavah našli kakšnega slovenskega predstavnika madžarskih pobratenih strank, ko pa je že desetletja znano, da so tudi med našimi zagovorniki tradicionalnih družinskih vrednot takšni Jozefi, ki namesto z Marijo veliko raje dajejo Jezuščka v jasli z Marjanom. Nekateri se še dandanes skrivajo za ministrskimi in poslanskimi funkcijami ali pa izkoriščajo zveze in poznanstva z vrha policije, kjer so v svojih zlatih časih celo sami kraljevali. S tem so si za vse večne čase zagotovili, da se jim ščiti hrbet, medtem ko jim ga izbrani ljubimci mazilijo. In potem jih bodo hvalili za prispevek k tradicionalnim vrednotam, kar je po primerjavi spletnega portala In media res podobno, kot če bi se varuhu človekovih pravic zahvalili za prispevek k temeljnim svoboščinam otrok po tem, ko se je ujel v mednarodno mrežo pedofilov.