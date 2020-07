Kolumna Tomaža Miheliča: Človeške vonjave

»Smrdi, smrdi, smrdi, kako smrdi,« se pritožujejo palčki v reklami za sredstvo, ki osvežuje greznice. A meni se bolj zdi, da so največje greznice v ustih, pazduhah in nogah prenekaterih ljudi. Na pamet vam naštejem vsaj pet znanih Slovenk in Slovencev, ki tako zaudarjajo, da bi se vam ob njih oči hitreje zasolzile kot med odpiranjem fermentiranih jajc.



Pri določenih posameznikih dejansko misliš, da so enega spustili, v resnici pa so samo odprli usta. Seveda bodo hitro našli razlog za oddajanje odurnih vonjav. Revček, zagotovo ima težave z želodcem. Ampak pravi reveži so tisti, ki ta smrad prenašajo! Naj si potem v svoj goltanec zlijejo WC-račko ali nastavijo osveževalec zraka. Še najbolj preprosto bi bilo blamažo preprečiti z žvečilkami. V hujših primerih si v usta zbašite kar cel paket. Toda ne, ti ljudje ne vedo, da so kanalizacija na dveh nogah. Slastno in vehementno vam bodo silili v obraz in zavzeto razlagali, kaj se jim je zanimivega zgodilo prejšnji večer. Vi pa boste dihali na škrge in v sebi preklinjali boga. Stoično boste prenašali bohotenje človeške septične jame pod vašim nosom in se delali vljudne.



Najpogostejši so ljubitelji vsakodnevnih razvad. Zmagovalna kombinacija sta jutranja kavica in čik. Pri tem je povsem odveč omeniti, da si večina teh uživačev po svojem ritualu ne umije zob, ker bi si pokvarili fuzijo nikotina in kofeina. Briga jih, če bodo njihovi sošolci na faksu, kolegi v službi ali prijatelji popadali v nezavest od njihovega silnega zadaha. Marsikdo med vami se še vedno ne zaveda, da s higieno ne ugajate le sebi in svojemu telesu, ampak s tem jasno sporočate, da vam je mar za ljudi okoli vas.



Nihče ni dolžan prenašati vašega smradu in naj se smrdljivci še tako slabo počutijo ob soočanju z resnico, meni je že zdavnaj prekipelo. K vsakomur, ki mi je pri srcu in mu želim le najboljše, prijazno pristopim in mu ponudim žvečilko, če slučajno zavoham, da mu je v ustih crknila kakšna žival. Nekaterim celo svetujem, da bi se bilo dobro malce osvežiti, ali pa jih diskretno vprašam, ali doživljajo pretiran stres in so po jutranjem tušu pozabili na deodorant. Danes, ko se lahko brezplačno umiješ že na vsaki bencinski črpalki in v lokalu, je pretirano oddajanje nevzdržnih telesnih vonjav praktično nedopustno. Izgovori, da so krivi hormoni, ne držijo več vode.



Tip s fitnesa, ki je v hipu zasmradil celotno dvorano, pač ni imel menstruacije, da bi lahko upravičil hormonsko neravnovesje. Preprosto je en navaden pacek, skregan s čistočo, in ker se mu je verjetno zdelo odveč oprati oznojeno majico s prejšnjega treninga, si jo je oblekel še v drugo. Nič hudega zanj, saj sebe ni zavohal. Vsi preostali smo nastradali. Ali pa frajer, ki si je v garderobi sezul čevlje in smo imeli občutek, da je nekdo vrgel solzivec. Čisto žveplo, pomešano z amonjiakom.

Skratka, smrdljivci nam nenehno servirajo svoj periodni sistem, kot da nismo že dovolj ogroženi z ozračjem, polnim emisij in nevarnih delcev.



Če že oni niso dovolj vestni, si vsaj vi vzemite pravico in jim prijazno ponudite kakšen mentolov bombon. Predvsem pa skrbite za svežino vašega daha in pazduhe ter preprečite glivicam, da bi si ob vročih poletnih mesecih priredile zabavo na podplatih in med nožnimi prsti. Okolica vam bo hvaležna.