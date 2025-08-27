Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: S konopljo do sreče?

Ali pa bi zaupali otroka vozniku avtobusa, ki je, da bo med vožnjo bolj miren, potegnil zvitek konoplje? S tem bi zavestno tvegali možnost, da bo zdravnik nehote zarezal v kakšno žilo ali živec, ki ju ne bi smel prerezati, ali da bi voznik zaradi zmanjšanih psihofizičnih sposobnosti in zmanjšane motorike, ki so posledica opoja, nepravočasno odreagiral v kritični situaciji.

Dilem, ki se porajajo ob sprejemanju zakona o konoplji za omejeno osebno rabo, je veliko, sploh ob svarilih zdravniške stroke. Izkušnje držav, ki so konopljo že legalizirale, namreč kažejo na več zdravstvenih težav in akutnih zastrupitev tako pri odraslih kot otrocih, ohlapen odnos do konoplje pa daje mladostnikom napačno sporočilo o njeni neškodljivosti ali celo koristnosti za zdravje.

Vsekakor bi zakon, ki bi legaliziral konopljo, pripomogel k dekriminalizaciji trga, ki zdaj deluje podtalno, kot je postal ilegalen trg z vejpi s sadnimi okusi, katerih prodajo so prepovedali pred nekaj meseci. Po trditvah Žibratove iz Svobode kar četrtina ljudi kadi konopljo, tako da kažejo ankete, in bodo, ne glede na svarila stroke, sprejemanje zakona nadaljevali.

Smo kot družba zreli za legalizacijo konoplje?

Ker je bila takšna pač volja ljudstva na referendumu, kjer je 51,57 odstotka volivcev podprlo zakon. Če bi ta rezultat komentirali v stilu ocene referenduma o dodatkih k pokojninam umetnikov, ko je vladajoča koalicija glasove tistih, ki so ostali doma, štela kot glas proti, bi v tem primeru za omenjeni zakon glasovalo 21 odstotkov volilnih upravičencev.

»V našo posvetovalnico Društva Srečanje prihaja veliko ljudi, ki so zasvojeni z marihuano, ki pri dolgotrajni ali pogosti uporabi načenja duševno zdravje ter uničuje telo, čeprav kajenje godi, sprošča napetosti in tudi blaži simptome duševnih bolezni,« pravi Toni Kočevar, nekdanji odvisnik od drog, ki je v mladosti spoznal vse pasti in posledice uživanja drog, zdaj pa s svojimi izkušnjami pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč.

In pritrjuje temu, da se o uporabi konoplje javno razpravlja, hkrati pa se sprašuje, ali smo kot družba zreli za legalizacijo konoplje. Srečo namreč še vedno iščemo zunaj nas, namesto da bi se zazrli vase ter si zadovoljstvo in veselje zgradili z lastnimi potenciali, voljo in sposobnostmi.