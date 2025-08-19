Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Nad probleme s picami

Sebastjan Brajdič, ki je s skupino pajdašev prejšnji teden pred enim od novomeških nakupovalnih centrov fizično napadel in oropal dva nič hudega sluteča mladoletnika, je v priporu. Možje postave so zoper glavnega pobudnika napada, ki danes šteje 22 let, v zadnjih šestih letih zaradi nasilnega vedenja, razgrajanja in tatvin spisali že 65 ovadb.

Svoj pobalinski pohod, ki je zaradi nasilja že zdavnaj in močno prerasel okvirje mladostne nagajivosti, je torej začel že kot mladoletnik, postopki organov pregona pa ga v vseh teh letih niso prav nič streznili, prav nasprotno, čeprav je pred letom dni prišel iz prevzgojnega doma v Radečah. Kot da bi mu »prevzgoja« dala vetra v krila. A pri zadnjem ropu ni bil sam, družbo so mu delali še štirje – dva mladoletnika in celo dva otroka.

Mi, ki živimo na jugovzhodu naše dežele, pogosto opažamo, da posamezni Romi pri izvrševanju kaznivih dejanj kot pomočnike uvajajo otroke oziroma mladoletnike, do katerih je zakonodaja pri kazenski odgovornosti milejša. Naj ob tem spomnimo le na zadnji odmevni primer, na poroko v Tunjicah nad Kamnikom, ko je skupina mladoletnih Romov z Dolenjske vlomila v več avtomobilov in ukradla denar in darila za mladoporočence v skupni vrednosti okrog 15 tisoč evrov.

Otroke v vrtce in šole, delovno sposobne v službo, prestopnike pa v zapor.

Zato je treba temelje uspešne integracije Romov res nujno začeti pri mladih, najmlajših, torej že v vrtcih, čeprav so tisti, ki otrok ne pošiljajo v vrtce, še vedno »nagrajeni« z 20 odstotkov višjimi otroškimi dodatki. Sprememba zakonodaje je pripravljena za sprejem v državnem zboru, kar bo korak naprej k enostavni formuli za reševanje romske problematike, ki pravi nekako takole: otroke v vrtce in šole, delovno sposobne v službo, prestopnike pa v zapor.

Do tedaj pa bomo mi, na Dolenjskem, ki vsakodnevno trepetamo za lastno varnost, varnost svojih otrok in premoženja, od tistih iz varnih ljubljanskih pisarn poslušali, kako nestrpni in sovražni da smo ter da se naša lokalna skupnost ne zna lotiti problemov na pravem koncu. Tako nekako je zaključil minister Mesec v populističnem filmčku na Facebooku, ki je dolenjskim županom očital, da celo tisti, ki je župan 20 let, nikoli ni bil v romskem naselju, medtem ko je v Pušči povsem drugače. Tam podžupan v romskem naselju pije kavo, župan pa romskim otrokom, ko čakajo na avtobus, deli pice.