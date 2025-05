Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Bojkot demokracije

Rezultati nedeljskega referenduma o izjemnih pokojninah za umetnike so v marsičem posebni. Zanimiva je že sama interpretacija rezultatov. Medtem ko je Sara Žibrat v imenu vladajoče Svobode takoj, ko so bili znani rezultati, sebe in televizijske gledalce prepričevala, da je bil zanje referendum uspešen in da so oni zmagovalci, ker so ostali doma, ter da pomeni rezultat celo dvojni poraz za predlagatelje, ki jih pooseblja Janez Janša, pa izid sam po sebi govori drugače.

Če se je še pred nedeljo zdel kvorum težko dosegljiv, pa je bil ta dejansko dosežen brez težav. Volivci so jasno povedali, da predlaganega zakona ne podpirajo, hkrati pa so bili pri tem s strani podpornikov zakona diskreditirani ter označeni za nerazgledane in zavedene, čeprav so le izkoristili svojo ustavno pravico. A pozabljamo, da je prvi pomislek zakonu dal že državni svet, ki je izglasoval odložilni veto.

Prvi pomislek je zakonu o izjemnih pokojninah umetnikom dal že državni svet.

Državni svetniki so po prvem glasovanju opozorili na pomanjkljivosti, ustreznost, pravičnost in nejasne sistemske učinke zakona ter hkrati podprli nagrajevanje izjemnih dosežkov na področju umetnosti, saj ti pomembno prispevajo k razvoju družbe in krepitvi nacionalne identitete. A državni zbor se je tudi ob drugem glasovanju na ta opozorila gladko požvižgal. Utečen koalicijski glasovalni stroj je namreč podoben tanku, ruši vse pred sabo.

Za referendum in volitve pravijo, da so praznik demokracije, najvišja oblika odločanja državljanov, k čemur se je ob izvolitvi zavezal tudi predsednik vlade Golob; da bo torej njegova oblast temeljila na demokraciji in ljudskem odločanju. A glej ga, zlomka. Kot da vladajoči ne stojijo za svojim zakonom, so državljane pozvali k bojkotu referenduma, ta nedemokratična poteza pa je edinstvena in praktično nezaslišana za državo, ki velja za demokratično. Mar ne bi bilo edino logično, da bi stali za svojimi stališči in jih javno zagovarjali tudi v kampanji, namesto da bi referendum označevali za sramoten in nesmiseln?

V državi, kjer več kot polovica upokojencev živi pod pragom revščine, bo pač treba privilegije iz tako imenovanega Titovega zakona, starega več kot pol stoletja, postaviti na nove temelje in opredeliti, kaj je pokojnina in kaj je nagrada.