Kolumna Tanje Cegnar: Pitna voda

Letošnji svetovni dan voda, 22. marec, je potekal pod naslovom Podzemna voda: skrito naj postane vidno. V Sloveniji si podzemna voda zasluži še posebno vso pozornost, saj je kar v 97 odstotkih vir pitne vode. Ko odpremo pipo in iz nje priteče voda, niti ne pomislimo, od kod jo črpamo. Na agenciji za okolje skrbno spremljamo tako količino kot tudi kakovost podzemne vode in njene tokove. Podzemna voda je sicer skrita našim pogledom, a to je ne obvaruje pred onesnaževanjem, ki ga zaradi nemarnosti ali nevednosti povzročamo ljudje. Če želimo ostati zdravi, mora ostati podzemna voda neoporečna, in...