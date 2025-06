Kolumna Simone Fajfar: Tišina

Bilo je poletno popoldne, nedolgo tega, na vlaku. Na sedeže smo napol popadali ljudje, ki se nam je videlo, da je delovni dan za nami in da smo zadovoljni, da bomo naslednjih petnajst minut ali več, morda celo uro, v miru sedeli v trebuhu tega velikanskega stroja, ki nas bo peljal – večino – domov. Ta čas ni nepomemben. Običajno je čas počitka, sprostitve, regeneracije.

Vstopila je mlada mamica z otrokom, starim kakšno leto. Tako kot številne mame in očete me je spreletelo dvoje: da je to obdobje – hvalabogu – za mano in da je bil to naporen čas. Morda eden najbolj napornih. Ko otrok še ne hodi in si ob njem upognjen v prisiljeni obliki vprašaja, da ga podpiraš, ko koraca, in ga ujameš, ko pade, a obenem podpiraš vsak njegov poskus k samostojnosti. Hočeš ali nočeš te mali vrvožavež, ki išče svojo pot v samostojnost, utrudi.

Mamica je bila vidno utrujena. Sesedla se je na sedež, tako kot smo topo obsedeli vsi drugi. A ona ni mogla sedeti na miru, saj se ji je v naročju vrtel malček. Vročina, utrujenost in verjetno še kaj drugega pač niso primerna popotnica za dobro voljo. In se je otrok vrtel in bil nemiren.

Raje bi poslušala jokanje, kot pa da je bil povsem tiho in priklopljen.

Pa je mamica od nekje vzela telefon, na njem nekaj poiskala in pokazala otroku. Takoj se je umiril in kot začaran gledal v ekran, ki ga je ona vajeno držala v roki. V vagonu je bil mir. Običajna popoldanska tišina, ki je ni nihče posebej motil. Mamica je lahko, tako kot mi, obsedela v stolu in nabirala novih moči za čas, kot sta izstopila iz vlaka. Otrok pa je dal mir, saj je bil priklopljen v drugi svet.

Na prvo žogo sem bila zgrožena, kako hitro – verjetno že kot dojenčka – so otroka priklopili v svet, ki – to zdaj že vemo – prinaša več slabega kot dobrega. V svet, ki nas hitro poneumlja. Pomislila sem, da bi ne ravno z veseljem, a vendar z razumevanjem poslušala dretje tega otroka ves čas potovanja, torej več kot eno uro. Bi. Raje bi poslušala jokanje in kričanje in vse, kar spada v običajno opremo majhnega otroka, kot pa da je bil povsem tiho in priklopljen.

Potem pa sem pomislila, da ji morda delam krivico. Morda pa ni vse tako črno. Iskreno upam, da ni. Saj pri sosedih vsak dan vidim dva otroka – eden hodi že v šolo –, ki sta, če se le da, zunaj in sta iskriva in firbčna in krasna ustvarjalna otroka iz časov, kot jih pozna naša generacija. A sta brez telefona.