Kolumna Olge Cvetek: Knjižni molj

Knjiga je zame najgenialnejši izum človeštva. Roko na srce, mednje sicer prištevam še navigacijo, saj se vedno znova čudim natančnosti izrisane poti, ko v tujem mestu brez težav pridem na cilj. Orientacija res ni moja močna točka, zato pa toliko raje berem. Knjig in časopisov zame ni nikdar preveč.

Kot otrok sem prebrala celotno knjižnico podružnične osnovne šole. Kasneje sem v vaški knjižnici požirala čisto vse, kar mi je prišlo pod roke. Vsega niti nisem razumela, zato so me knjige, ki sem jih prebrala kot najstnica, v kasnejših letih velikokrat spet poklicale k sebi. Brala sem s takšno strastjo, da si še danes lahko prikličem v spomin vonj po starih knjigah, v kasnejših letih ga je zamenjal vonj svežega tiska. Tudi to, kako diši papir, je namreč pomemben del bralne izkušnje, zaradi katere tiskane knjige, z njimi vred pa tudi časopisi, ne bodo odšli v pozabo. Čeprav nas internet na neki način ves čas spodbuja k branju, nam ne ne more dati tistega prijetnega občutka, ko pod prsti začutimo papir, polistamo nekaj strani nazaj, nato pa knjigo odložimo v naročje in se zazremo nekam v daljavo. Čeprav se ljudje na vseh koncih sveta enako smejimo, jočemo, se zaljubljamo, poslavljamo in žalujemo, je potapljanje v domišljijski svet za vsakogar od nas drugačno. Zdi se nam, da ta svet lahko vidimo, otipljemo, zavohamo … In če knjigo čez čas spet vzamemo v roke, se nam bo morda zdela drugačna, našli bomo nove odtenke, zgodba se nas bo povsem drugače dotaknila.

V današnjem času, polnem čudnih šumov, prav s knjigo in časopisjem povezujem našo prihodnost in upe. Brez branja ni mogoče razumeti sveta – in naj se sliši še tako patetično: knjiga je najboljše zdravilo. Proti nevednosti. Eroziji duha. Osamljenosti. Zdolgočasenosti. Razširja obzorja, vzpodbuja kritično misel in odpira oči. Zato ne berimo samo zato, da se bomo hvalisali, koliko časopisov vsak dan preberemo in koliko knjig kopičimo na nočni omarici. Nič zato, če beremo počasi. Nič hudega, če nam na leto ne uspe prebrati gore knjig. Pomembno je, da beremo redno, vsak dan.

Če ne bomo brali, nas bo, kot je nekoč dejal Tone Pavček – pobralo. Zato je seznam dobrih knjig v teh poletnih dneh tako obvezen kot hladen špricer.

