Kolumna Miše Terček: Zlorabe v zakulisju TV-oddaje

Odlična in napeta serija s prepričljivo igralsko zasedbo je v resnici fikcija, ki posnema resnično življenje.

Voditelja jutranje oddaje The Morning Show, ki ju igrata Jennifer Aniston in Steve Carell. FOTOGRAFIJI: APPLE TV+

Reese Witherspoon kot radovedna novinarka Bradley Jackson

Poleg Netflixa in HBO GO med prodorne spletne televizije, ki jih poganja vplivno podjetje in ogromno kapitala, spada tudi Apple TV+. Applova spletna televizija je na voljo za približno 5 ameriških dolarjev na mesec, mobilno aplikacijo pa si lahko naložite na mobilne naprave, kot so iphone, ipad in imac, torej Applovi telefoni, tablice in računalniki.Apple je že sam po sebi najdražja znamka na svetu, saj je vredna več kot 240 milijard (!) dolarjev, zato je presenetljivo, da so se v svet spletne televizije spustili dokaj pozno oziroma šele lani. Pred tem so (in še zdaj) sicer že dominirali na trgu ponudbe glasbe prek streaming aplikacije apple music (prej itunes). A za spletne televizije je ključno, da niso zgolj knjižnice filmov in serij, ki jih ustvarjajo druge televizije in filmski studii, temveč da proizvajajo tudi lastne avtorske stvaritve. To se je kot uspešna formula pokazalo že pri Netflixu pa tudi pri HBO GO. Slednji je sicer le podaljšana sodobnejša roka televizije HBO, ki že tako ali tako desetletja ustvarja svoje (vrhunske) TV-serije.Paradni konj Applove spletne televizije je bila prva sezona pred približno letom dni lansirane serije The Morning Show (Jutranja oddaja), ki je pozornost vzbudila tako z zvezdniško zasedbo (Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jack Davenport, Steve Carell) kot tudi s trenutno še vedno najbolj aktualno družbeno problematiko, gibanjem #MeToo (#JazTudi), ki je razkrilo številna spolna nadlegovanja, napade in posilstva v svetu ameriškega šovbiznisa. Slednja dejanja so zakrivili predvsem moški na pozicijah moči, ki so denimo izkoriščali mlajša dekleta ter zaposlitve in napredovanja v službi pogojevali s spolnimi storitvami. The Morning Show govori prav o tem. A ne zgolj o tem, temveč predvsem o kulturi molka, zaradi katere se je vsa ta spolna izživljanja lahko toliko let uspešno prikrivalo. Saj so, zaradi bojazni izgube delovnih mest in drugih strahov, včasih pa zgolj zaradi neodgovornosti in malomarnosti, številni sodelavci in sodelavke oziroma očividci in očividke enostavno gledali stran in tovrstno obnašanje tiho tolerirali, odobravali.The Morning Show prikazuje povsem običajne dni na eni od najbolj gledanih jutranjih novičarskih oddaj v ZDA. Vse se zdi v najlepšem redu. Priljubljeni voditeljski par Alex Levy (Jennifer Aniston) in Mitch Kessler (Steve Carell) vsako jutro navdušuje gledalke in gledalce. S svojo slavo sta si ustvarila razkošno življenje in postala milijonarja, zvezdnika, ki sta v očeh javnosti skoraj popolna. Vse do prelomnega trenutka, ko v slogu afere Weinstein Mitcha Kesslerja nekaj sodelavk na oddaji obtoži, da je imel z njimi neprimerne odnose. To, da je poročen in da ga nato zaradi tega zapusti žena, je en udarec, drugi pa je, da je šlo večinoma za asistentke, ki so bile pozneje nagrajene z boljšimi pozicijami v službi, saj je Kessler dovolj vpliven, da je lahko kadroval po mili volji.Tu se stvari zapletejo, saj »kura, ki je televizijski mreži nesla zlata jajca«, čez noč postane persona non grata. Če želi televizijska mreža rešiti svoje dobro ime, mora nekoč priljubljenega TV-voditelja odpustiti, z njim pretrgati vse poslovne vezi in javno obsoditi njegova dejanja. To tudi storijo. A na tej točki se njihove težave šele začnejo. Kako je mogoče, da vsa ta leta nihče ni vedel za Kesslerjeva dejanja? Oziroma – bolje – kdo vse je vedel in zakaj je molčal? Kdo bo sedel na Kesslerjev voditeljski stolček? Ali bodo zamenjali tudi sovoditeljico?Stvar se kompleksno zaplete, saj se vsi vpleteni začnejo agresivno boriti za svoje pozicije, vodi pa jih predvsem strah, saj se zavedajo, da so lahko oni naslednji, obenem pa je »javna skrivnost«, ki so jo toliko let prikrivali, zdaj glavna kost, ki je vržena med ameriške medije, ki med sabo kar tekmujejo, kdo bo nabral več sočnih podrobnosti. Umazana igra se začne in glave padajo.The Morning Show obenem ponuja tudi izjemen vpogled v novinarsko zakulisje nastajanja informativne oddaje.Odlična in napeta serija s prepričljivo igralsko zasedbo je v resnici fikcija, ki posnema resnično življenje. Prav vse bi bilo lahko tudi res – in marsikaj od prikazanega se je tudi dejansko zgodilo, le da so zamenjana imena. Pomembna nadaljevanka s pomembnim in aktualnim sporočilom, ki vas bo v napetosti pred zaslonom držala vseh deset epizod prve sezone.Nič čudnega, da je Apple zaradi množičnega odziva že prvi teden po začetku predvajanja naznanil, da so že podpisali pogodbo tudi za drugo sezono. Slednja bi sicer morala luč sveta ugledati že prejšnji mesec, a so premiero zaradi očitnih razmer (ukrepov za zajezitev epidemije covida-19) prestavili na začetek prihodnjega leta, ki pa ni več tako zelo daleč.Toplo priporočam.