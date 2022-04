Podelitev prestižnih glasbenih nagrad grammy je še pred nekaj leti spremljalo na stotine milijonov gledalk in gledalcev po svetu. Zlati gramofoni, ki so jih ustvarjalci prejeli v roke, so nekoč nekaj pomenili. Verodostojnost grammyjev se je najprej skozi desetletja izgubljala počasi, spotoma, tako da nismo niti opazili, v 21. stoletju pa vedno bolj rapidno, saj je iz proslave, ki je nekdaj slavila strokovnost in kakovost, vse bolj nastajal šov v slogu MTV-ja, ki je preferiral gledanost, priljubljenost po okusu množic in modo. Rejtingi v času interneta (nekoč) velikim televizijskim prireditvam...