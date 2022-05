Kolumna Miše Terček: Zarotniki

Teorije zarote niso nič novega, so pa dobile nove razsežnosti in krila v dobi interneta in družabnih omrežij, ko so se kot gobe po dežju razpasle lažne novice in dezinformacije. Najrazličnejše zarote, da svet v resnici vodijo skrivne skupine vplivnežev (ne influencerjev, da ne bo pomote), so za čas, v katerem se razlike med bogatimi in revnimi (ter privilegiranimi in deprivilegiranimi) iz dneva v dan povečujejo, nadvse privlačne. Teorije zarote se v resnejših in etabliranih medijih obravnava s precejšnjo mero skepticizma. Nič čudnega, da se med sabo tudi povezujejo, tako da boste med tistim...