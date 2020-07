Kolumna Miše Terček: Vrnitev zdolgočasenih najstnikov

Plakat za celovečerni animirani film leta 1996 FOTOGRAFIJI: MTV

Kaj lahko Beavis & Butthead ponudita v času, ko svetu vladajo voditelji, kot je Donald Trump?

Beavis in Butthead v devetdesetih na kultni postaji MTV FOTO: MTV

V teh dneh je svet pop kulture preplavila novica, da se na televizijske zaslone vrača kultna animirana serija Beavis in Butthead, ki je tako rekoč zaznamovala generacijo X in najstnike v devetdesetih letih na takrat še zelo vplivni glasbeni televizijski postaji MTV. Ameriški fenomen dveh risanih brezdelnežev najstnikov, ki dolgčas preganjata z gledanjem glasbenih videospotov, jih komentirata in se pri tem nič kaj simpatično ne smejita, je preplavil Evropo in tudi preostali del sveta, kjer so predvajali MTV. Eksperimentalna risana serija je tako postala popkulturna ikona, podobi Beavisa in Buttheada pa sta se začeli pojavljati na domala vseh artiklih, izdelkih, postala sta pravi prodajni hit in blagovna znamka, ki se je obdržala vse do danes.TV-mreža Comedy Central je te dni sklenila dogovor s producentom Mikom Judgeom, da bo za dve sezoni ponovno obudila animirano serijo glasbene televizije MTV. Judge, ki je Beavisa & Buttheada pravzaprav ustvaril, ju bo moral zdaj prirediti času in predstaviti pripadnikom generacije Z. Če sta bila lahko še v devetdesetih brez dlake na jeziku, danes vseeno živimo v bolj »politično korektnem« stoletju, kjer je meja med svobodo izražanja in sovražnim govorom postala precej tanka. Serija je bila na MTV sprva predvajana med letoma 1993 in 1997, zgolj za eno sezono pa je bila ponovno obujena leta 2011.Beavis in Butthead sta generaciji X ostala v spominu po pikrih komentarjih tedanjih aktualnih dogodkov in problematik, od najstniških težav do delavskih pravic ter medijskih in modnih trendov. Ali ju bodo za svoja vzeli tudi novi milenijci, bo pokazal čas. Vsekakor je vredno poudariti, da televizija danes ni več to, kar je bila v devetdesetih letih, ko je bil internet šele v povojih in nizkem startu, kar se tiče globalnosti in priljubljenosti. Tudi televizijski kanal, ki je Beavisa in Buttheada lansiral med mednarodne zvezde, je temeljil na vrtenju glasbenih videospotov, danes pa je na MTV glasbe bore malo, saj se program osredotoča predvsem na resničnostne šove in podobne vsebine. Večina gledalk in gledalcev se zato upravičeno sprašuje, kaj točno bosta v novih epizodah Beavis in Butthead sploh komentirala. Morda družabna omrežja ali druge danes priljubljene spletne platforme – youtube, instagram, tiktok, facebook, twitter? Vsekakor bo njuno »zmedenost« v današnjem »krasnem novem svetu« nadvse zabavno gledati, saj bosta morda delovala, kot da sta padla z lune, morda pa se bosta v novo generacijo vklopila povsem brez težav. Kakšnega večjega kulturnega šoka sicer najbrž ne moremo pričakovati, ne nazadnje gre za že viden koncept, največ pozornosti pa jima bodo po vsej verjetnosti namenili predvsem nostalgiki, ki bodo s sledenjem njunim novim dogodivščinam obujali spomine iz svojih najstniških let.Zanimiv pristop bi bil morda, če bi ju scenarij postavil v nekakšen časovni stroj in bi lahko jasno videli kontrast razlik odraščanja v pop kulturi pred 30 leti in danes. A za zdaj še ni znano, ali bosta Beavis in Butthead v novi seriji še vedno najstnika, torej nepostarana in večno mlada, ali ju bodo zavoljo svežega pristopa za tri desetletja postarali in jima dodali njuno življenjsko zgodbo, ki se je v vsem tem času, ko ju nismo videli na TV-zaslonih, odvila brez naše vednosti. »Komaj čakamo, da se bosta podala v raziskovanje sveta, ki se svetlobna leta razlikuje od njunega,« je dejal predstavnik Comedy Central Chris McCarthy, kar že nekako nakazuje na to, da morda razmišljamo v pravi smeri.Njun stvaritelj Mike Judge, večkratni dobitnik prestižne televizijske nagrade emmy, bo ob seriji za mrežo Comedy Central ustvaril dodatne posebne epizode, poskrbel bo tudi za scenarije in produkcijo, prav tako bo Beavisu in Buttheadu posodil svoj značilni glas. Judge je po tej ikonični seriji za MTV posnel še številne druge animirane uspešnice, kot je denimo King of the Hill, leta 1996 pa je tudi režiral celovečerni animirani film z naslovom Beavis in Butthead obdelata Ameriko, ki je stal približno 12 milijonov dolarjev, v blagajne pa je prinesel dosti več, okoli 63 milijonov, nekaj časa je v ZDA v kinih držal celo otvoritveni rekord. Najbrž je k temu pripomoglo dejstvo, da so filmu svoj glas posodili hollywoodski zvezdniki, kot sta Demi Moore in Bruce Willis.Kaj lahko Beavis & Butthead ponudita v času, ko svetu vladajo voditelji, kot je Donald Trump? Morda nič, morda pa nas bosta s svojim družbenokritičnim komentarjem znala opomniti, da so se nekoč liki, kot je Trump, pojavljali zgolj na televiziji, vstopa v predsedniško palačo pa niso imeli. Če ne drugega, nas bosta Beavis & Butthead spomnila, kako zelo se je v pičlih 30 letih spremenil svet.