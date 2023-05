Kolumna Miše Terček: Vrnitev Kajzerja

Se še spomnite slovenske nanizanke Življenja Tomaža Kajzerja? V zadnjem času, natančneje v zadnjih nekaj letih, so lokalne TV-serije doživele preporod. Če smo se nekoč domačih nadaljevank še nekoliko sramovali in se pritoževali nad neprepričljivo igro in pretirano gledališkim jezikom, danes že komaj čakamo, da televizijci ponudijo kakšno novo. To pa se pozna tudi pri gledanosti. Zato nič čudnega, da bodo na TV Slovenija poskušali obuditi tudi nekatere stare nanizanke, ki so morda obetale, a se nikoli zares zasidrale v spomin gledalcev. V nekaterih primerih morda zgolj tajming ni bil pravi.

Ali bo obuditev Kajzerja uspešna, bo pokazal čas, gledalke in gledalci bomo lahko to presodili že v začetku januarja 2024.

Ena od serij, ki je bila nekakšna znanilka novega plodnega televizijskega obdobja in smo jo gledalke in gledalci že nekoliko resneje obravnavali, je bila Življenja Tomaža Kajzerja, ki je bila na nacionalkinem programu pred desetimi leti. Ja, čas leti. Brez zadržkov lahko resnično zapišemo, da je bila znanilka, po kateri so nato prišle še Jezero, Leninov park, Dolina rož, Primeri inšpektorja Vrenka in še nekatere druge. Še posebej so v ospredje prišle kriminalke, tako imenovani skandinavski noir slog, ki smo ga gledalci v Sloveniji dobesedno posvojili oziroma je on posvojil (ali bolje: obsedel) nas. Tako smo končno dobili naše Poirote in Jessice Fletcher, detektive in radovedneže, ki raziskujejo zapletene primere umorov in izginotij oseb.

No, igrani program TV Slovenija je nedavno že začel snemanje druge sezone nanizanke Življenja Tomaža Kajzerja. Njena druga sezona, ki prav tako nastaja v režiji Petra Bratuše, bo na sporedu predvidoma v začetku prihodnjega leta, epizode bodo (tako kot v prvi sezoni, ki je male zaslone krasila pred desetletjem) ostale dolge 50 minut, televizijska ekipa pa bo v štiridesetih snemalnih dneh zaobjela pet različnih življenj Tomaža Kajzerja, ki ga tako kot v prvi sezoni vodijo ne povsem pojasnjene odločitve, misli in naključja. Snemanje se bo zaključilo v začetku julija.

Življenja Tomaža Kajzerja: Katarina Čas, Peter Bratuša in Matija Vastl FOTO: SOJ RTV SLO

V nanizanki se bo glavni junak v podobi igralca Matije Vastla, ki ga poznamo že iz prve sezone, tako vsakokrat predstavil v novem življenju. Režiser Bratuša, ki je skupaj s Špelo Levičnik Oblak napisal tudi scenarij, je za TV Slovenija povedal, da so snemanje začeli po mesecih napornih priprav, nanizanka pa z vsako epizodo odpira večna vprašanja o smislu bivanja. »Zato je enako večen citat pokojnega Marka Pavčka verjetno na mestu tudi za Tomaža Kajzerja: Živeti! Krotko ali kratko?« je pridal režiser.

V tokratni sezoni sodeluje več kot 60 igralcev, osrednje vloge pa poleg že omenjenega Vastla, ki upodablja Kajzerja, igrajo še Katarina Čas, Primož Pirnat, Jernej Kogovšek, Lotos Vincenc Šparovec, Matej Zemljič, Silva Čušin, Borut Veselko, Robert Prebil, Uroš Smolej, Bojan Emeršič, Nataša Matjašec Rošker, Branko Šturbej, Domen Valič in Marinka Štern.

Javna televizija je, glede na to, da ima pri kakovosti in kredibilnosti zaradi političnega vmešavanja kar nekaj težav v informativnem programu, to, da morajo biti nadaljevanke v domačem jeziku resnično kakovostne, vzela precej resno. Urednik igranega programa RTV Slovenija Jani Virk je denimo poudaril, da so nedavne slovenske dramske serije doživele odličen sprejem pri gledalcih in se uvrstile tudi na tuje festivale, in zato verjame, da bo to potrdila tudi nova sezona nanizanke Življenja Tomaža Kajzerja.

