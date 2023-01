Kolumna Miše Terček: Vrenkova vrnitev

Najbolj gledana igrana nadaljevanka na TV Slovenija je dobila drugo sezono. V nedeljo se je namreč na malih zaslonih odvila premierna epizoda serije Primeri inšpektorja Vrenka, v kateri nastopajo številna znana imena domače igralske scene.

Zanimanje med gledalci ostaja, vsebina je tudi tokrat privlačna, ali bo druga sezona ponovila uspeh prve, pa bo pokazal čas.

Ustvarjalci nanizanke, ki sta jo režirala Boris Jurjaševič in Slobodan Maksimović, obljubljajo, da nas bo nova sezona popeljala še globlje v temne in zapletene mehanizme zločinov, ekipa pa je dobila tudi nekatere okrepitve. Mariborskega inšpektorja Martina Vrenka tako kot v prvi sezoni upodablja Dario Varga, dogajanje pa je tudi tokrat postavljeno v štajersko prestolnico, kar je – kot smo ugotavljali že pri prvi sezoni – osvežitev, saj načeloma v slovenskih serijah kot kuliso televizijci največkrat uporabijo Ljubljano, ki smo je gledalke in gledalci ne glede na njene številne znamenitosti na malih zaslonih že nekoliko naveličani. Decentralizacija je koristna tudi v svetu nadaljevank, še posebno v Sloveniji, kjer vse poti že tako ali tako vodijo v prestolnico.

Tudi tokrat se je ustvarjalna ekipa odločila, da bodo v sezoni rešili tri primere – vsak roman izpod peresa Avgusta Demšarja je bil predloga za dve epizodi nadaljevanke. Premierna epizoda druge sezone, ki je, če ste jo zamudili, še vedno na voljo za ogled v spletni knjižnici RTV SLO 365, je naslovljena Nevidni človek in jo je, skupaj z epizodo naslednjega tedna, navdihnil Demšarjev roman Evropa. V zgodbi se vrnemo v mesto ob Dravi, kjer potekajo še zadnje priprave na ekološki kongres, ki ga organizira ambiciozna direktorica inštituta Ema Žnidaršič (Pia Zemljič). Njen največji dosežek je zvezdniški gost, mednarodno uveljavljeni strokovnjak, ki že leta predava v ZDA, Peter Divjak (Uroš Fürst). Truplo slednjega na breg Drave naplavi na jutro velikega dogodka. Nekdo ga je namreč med tekom umoril s kladivom. Osumljencev je več, motivov tudi.

Policijski ekipi se je iz Celja pridružil tudi nadobuden mlad kriminalist Tadej Krajnc, ki ga upodablja Lovro Zafred. Lik Krajnca je na neki način zamenjal vlogo Jurija Drevenška v prvi sezoni. Vrenko je v odnosu do novega mladega partnerja na začetku sicer skeptičen, nato pa se zdi, da mu vseeno začne zaupati, četudi do njega (zaenkrat) ohranja nekakšno hladno distanco. A Vrenkov lik tudi sicer ni ravno najbolj čustveno topel, kar se kaže tudi v nekoliko pokroviteljskih odnosih, ki ju ima do svojega dekleta, ki ga igra Katarina Čas, ter do očeta, ki ga upodablja Janez Hočevar - Rifle.

Dario Varga tudi v drugi sezoni nastopa kot osrednji lik v priljubljeni domači TV-seriji Primeri inšpektorja Vrenka. FOTO: RTV SLOVENIJA

Ob drugih znanih obrazih iz prve sezone in že prej omenjenih – Lotos Vincenc Šparovec denimo tudi tokrat igra Vrenkovega policijskega kolega Oskarja Brajdiča – so se v vlogah osumljencev, prič in morda morilcev drugi sezoni pridružili Gorazd Žilavec, Peter Ternovšek, Peter Boštjančič, Marinka Štern, Nina Ivanišin, Vladimir Vlaškalić, David Čeh, Vesna Vončina in Viktor Meglič Hrvatin.

Tretja in četrta epizoda, povezani v primer Hotel, sta nastali po predlogi romana Hotel Abazzia in se dogajata v prekmurskih toplicah, zadnja dva dela nove sezone, Obsedenosti (ekranizacija romana Obsedenosti v času krize), pa bosta pripovedovala o tem, kako je v gozdu blizu Maribora lovec odkril truplo znanega svečinskega vinarja.

Prva sezona nadaljevanke, ki je bila na TV Slovenija na ogled lani, je namreč porušila rekord v gledanosti in postala najbolje gledana igrana serija na nacionalki v tem tisočletju.