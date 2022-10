Ema oziroma Evrovizija vsako leto znova razdeli gledalke in gledalce. Pri nas je še posebno pereča tema, ker ni ravno poceni (saj gre za enega od dražjih projektov na javni televiziji) in ker so uvrstitve slovenskih izvajalcev na tem visoko gledanem mednarodnem glasbenem tekmovanju precej nizke oziroma slabe. Javnost se tako vsakič znova sprašuje, zakaj je tako. Je res kriv napačen izbor izvajalcev? Je kriva diaspora? Tiči vzrok v tem, da enostavno med državami tekmovalkami Slovenija nima zagotovljene dovolj podpore? Je kriv RTV ali so krivi izvajalci? Maja letos, ko je potekala Evrovizija, s...