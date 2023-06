Kolumna Miše Terček: Ukinitev Zadruge

Zadnje čase se kot družba veliko ukvarjamo z vzroki in posledicami masovnih streljanj med mladostniki, vedno več pa je (vsaj tako se zdi zaradi večje obveščenosti) tudi -vrstniškega nasilja. Pričakovano je, da iščemo krivca. Tako starši kot tudi mediji in strokovnjaki. Vsak po svoje in na svoj način. A kazanje s prstom je bilo že od nekdaj vsaj nekoliko igra dvojnih meril. Psihologinja dr. Lilijana Šprah je v intervjuju za Dnevnik dejala, da družba danes izrazito negativno vpliva na otroke, saj je zelo individualistična, tekmovalna in z velikimi zahtevami tako v šolskem, delovnem kakor zasebnem življenju.

Prizori nasilja in kletvice so med predvajanjem Zadruge čez dan cenzurirani, ponoči pa jih predvajajo brez omejitev.

»Dejansko opažamo več izrazitih narcističnih in psihopatskih osebnostnih značilnosti, tudi med mlajšo populacijo, to pa seveda ne pomeni, da imamo osebnostno motene otroke. Govorimo o tistih nekaj odstotkih z zelo izraženimi, odklonskimi osebnostnimi lastnostmi,« je opozorila psihologinja. Nič čudnega, da skrbi zdaj tudi tiste, ki bi morali biti za stanje v družbi najbolj odgovorni – torej oblastnike, s strani ljudstva izvoljene predstavnike družbe, ki smo jim podelili zaupanje, da nas bodo vodili v boljšo prihodnost. Zanimivo je, da so se med krivci za nastalo stanje znašli tudi televizijski resničnostni šovi. V Srbiji po nedavnih streljanjih v šolah, ki so sprožili množične proteste po državi, tako prihajajo pozivi k ukinitvi najbolj problematičnih, ki naj bi glorificirali nasilje in iz katerih naj bi mladina pobirala negativne vedenjske vzorce. K ukinitvi kontroverznega, a nadvse priljubljenega šova Zadruga je pozval celo srbski predsednik Aleksandar Vučić. Slednji je lastnika televizije Pink Željka Mitrovića prosil, naj v roku desetih dni Zadrugo ukine. Mitrović je, ne boste verjeli (še posebno v času, ko se komercialne televizije pehajo za sponzorskimi dobički in visoko gledanostjo), predsednikovi prošnji ugodil. No, morda niti ni imel izbire, saj resničnostni šovi na Pink TV predstavljajo skoraj tretjino programa, kar je tudi eden od (političnih) razlogov, ki ga nenehno omenja srbska vladna opozicija, da bi omenjeni televiziji odvzeli nacionalno frekvenco.

»Na priporočilo srbskega predsednika Aleksandra Vučića sem sprejel odločitev, da v najkrajšem možnem roku, ne daljšem od desetih dni, ukinem resničnostni šov Zadruga. Verjamem, da sta enotnost Srbije in ocena predsednika republike pomembnejši od vsake vrste interesa in mojega osebnega interesa,« je Mitrović sporočil na twitterju. Zadruge tako ne bo več. Nič hudega, svet se bo vrtel naprej. Žal pa – po vsej verjetnosti – to ne bo konec težav nasilništva v družbi. A nekje je treba začeti. Za mlade večji problem kot televizija, ki je večinoma sploh ne gledajo več, predstavljajo družbena omrežja, mobilne aplikacije oziroma internet. Velike zaslone so zamenjali manjši, iz socialnih bitij pa se mlade generacije spreminjajo v digitalna. Tudi nasilje ni zgolj več področje fizičnega sveta, temveč predstavlja velik del problema tudi virtualno.

Zadrugo, ki je bila priljubljena tudi zunaj srbskih meja, je televizija Pink predvajala od leta 2017. Slovela je po visokih denarnih nagradah in honorarjih, nasilnih prizorih in opolzkostih ter po spornih tekmovalcih, med katerimi so bili tudi nekdanji zaporniki. Prizori nasilja in kletvice so med predvajanjem šova čez dan cenzurirani, ponoči pa jih predvajajo brez omejitev. V šovu so sodelovale tudi Slovenke. Med njimi sta največ pozornosti pritegnili Denise Dame in Urša Škofic. »Željko Mitrović je genij in jasno, da bo naredil še kaj večjega,« je v izjavi za Slovenske novice o ukinitvi Zadruge dejala Denise Dame.