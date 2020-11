Kolumna Miše Terček: Trump zapustil oddajo

Namen dosežen? Morda. Sami pa presodite, na čigav mlin je šla tokrat voda. Odgovor na to se skriva v rezultatu predsedniških volitev.

Donald Trump v oddaji 60 minut z novinarko Leslie Stahl FOTO: CBS/YOUTUBE

Redko se zgodi, da intervjuvanec med oddajo zapusti televizijski studio. Še redkeje se to zgodi, če gre za politika. In še redkeje, če gre za predsednika države. In še redkeje, če gre za eno od najbolj gledanih in uglednih informativnih oddaj. A prav to se je v luči ameriških predsedniških volitev zgodilo prejšnji teden. Pri nas se je to v preteklosti zgodilo zgolj nekajkrat – televizijski studio je tako denimo že zapustil, radijskega pa. A večjih dram na tem področju načeloma v Sloveniji ni bilo, saj so politiki pri nas preveč preračunljivi in vedo, da je vsaka sekunda, ki jo dobijo na televiziji, dragocena – in jo želijo na vsak način izkoristiti. Tam namreč nagovarjajo tiste, ki jim dajejo kruh in plačujejo davke – volivke in volivce.Da je v ZDA za televizijski odhod poskrbel, nas po vseh njegovih dejanjih v zadnjih nekaj letih (pa tudi prej, če smo povsem iskreni) niti ne bi smelo presenečati. Nenavadno je, da se je za tak korak odločil tako blizu volitev in v tako pomembni oddaji, kot je 60 minutes na ameriški televizijski mreži CBS. A preden opišemo in analiziramo, kaj dejansko se je pravzaprav zgodilo, je vredno omeniti, da je omenjeni nedokončani intervju posledično obšel svet in splet, saj ga je predčasno (torej še pred predvajanjem na televiziji) na spletu objavila Bela hiša, pozneje pa ga je v celoti (kar je za oddaje tega formata, ki pravzaprav živijo od pregrešno dragega oglasnega prostora na televiziji, precej nenavadno) na svojem kanalu na videoportalu youtube objavila tudi TV-mreža CBS oziroma uradni profil oddaje 60 minutes. Zgolj na omenjenem spletnem mestu si je intervju ogledalo že več kot 5,5 milijona ljudi. Namen dosežen? Morda. Sami pa presodite, na čigav mlin je šla tokrat voda. Odgovor na to se skriva v rezultatu predsedniških volitev.A vrnimo se na intervju. So bila za Trumpa vprašanja izkušene novinarke in voditeljiceres tako neprijetna ali je šlo zgolj za še eno od Trumpovih propagandnih akcij? Ameriški predsednik Donald Trump je namreč po 45 minutah predčasno končal pogovor za oddajo, ki že v imenu nosi minutažo – 60 minut. Kmalu zatem je uporabil svoje priljubljeno orodje, kjer si sam odmerja čas in vsebino, twitter, in napadel voditeljico, ker mu bojda niso bila všeč njena vprašanja. Pa tudi ton vprašanj ne, je dodal. Že na twitterju je zagrozil, da bo Bela hiša objavila celoten posnetek intervjuja, še preden bo objavljen v posebni oddaji na televiziji.»Z veseljem vam sporočam, da zaradi točnosti poročanja razmišljam o objavi svojega intervjuja z Leslie Stahl v oddaji 60 minut, preden bo objavljen. To bo narejeno zato, da bodo lahko vsi videli, za kaj gre v lažnem in pristranskem intervjuju. Vsi bi morali primerjati ta grozni vdor v volitve z nedavnimi intervjuji zaspanega Joeja Bidna,« je tvitnil Trump.Objavil je tudi fotografijo voditeljice Leslie Stahl v Beli hiši in jo »zatožil«, da nima maske, ter kup fotografij, kako sedita med intervjujem. Na zborovanju pred svojimi volivci v Pensilvaniji je pozneje vse pozval, naj si ogledajo oddajo 60 minut, ker bodo uživali, obenem pa bodo s tem ponagajali Leslie Stahl, ki zaradi tega ne bo zadovoljna.Še en Trumpov klasični napad na ženske in medije? Zagotovo. Svojeglavi predsednik, ki mu televizija ni tuja, saj je imel v preteklosti tudi svoj resničnostni šov, mnogokrat pa je nastopal tudi v številnih serijah, filmih in pogovornih oddajah, med drugim tudi v svetu wrestlinga, kjer se je naučil predvsem nastopaštva in tega, kako gledalke in gledalce prepričati, da je meja med resničnostjo in fikcijo zelo tanka, je vse skupaj obrnil sebi v prid. Vredno je tudi dodati, da je imel Trump na isti dan intervju za televizijo Fox News in tam pričakovano ni bilo nobenih težav, saj je Fox News odkrito naklonjen republikancem oziroma ameriški desnici.Zanimivo je, da je Trumpa pogovor zmotil že takoj na začetku, ko ga je Leslie Stahl napol v šali vprašala, ali je pripravljen na zares težka vprašanja. To ji je očital tudi na koncu, tik pred odhodom, saj da česa takega ne bi nikoli rekla njegovemu protikandidatu Bidnu. Njemu po Trumpovo vedno zastavljajo zgolj lahka vprašanja. Trump je ocenil, da je bil že novinarkin uvod neprimeren. V resnici pa se je Trump med dejanskim intervjujem zelo slabo znašel, na vprašanja ni odgovarjal s podatki in dejstvi, temveč se je zanašal na propagandne slogane, posplošene ocene in svoja osebna mnenja.Po vsej verjetnosti je Trumpa, da je intervju končal predčasno, najbolj zmotila naslednja stvar. Leslie Stahl je namreč pred kamerami in pred njim povedala, kaj ji je Trump rekel v zasebnem pogovoru pred časom. Vprašala ga je, zakaj medije označuje za lažne novice, na kar ji je Trump odgovoril, da zato, da jih diskreditira, saj jim ljudje nato, ko bodo o njem pisali slabe stvari, ne bodo verjeli. In do neke mere mu je to (žal) tudi uspelo.