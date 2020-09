Kolumna Miše Terček: To so (bili) Kardashianovi

So resničnostni šovi in so Resničnostni šovi z veliko začetnico, ki poosebljajo pogled v zasebno življenje slavnih in bogatih. Kardashianovi so iz tega, da so zgolj nesramno premožni in v življenju ne počnejo praktično ničesar, ustvarili blagovno znamko. Postali so sinonim za brezdelje, zapravljanje denarja, ki jim pada z neba, lepotne operacije in druge predvsem površinske, plitve in bogataške razvade. Petnajst minut slave se je družini Kardashian zaradi televizije (in pozneje tudi interneta ter družabnih omrežij, kot je instagram) podaljšalo na kar 13 let. Njihov resničnostni šov Keeping Up With The Kardashians (V koraku z družino Kardashian), ki ga lahko gledamo tudi pri nas in ga spremljajo milijoni gledalk in gledalcev po svetu, se bo namreč po 20 sezonah prihodnje leto zaključil. To bo pomenilo konec nekega obdobja, saj gre za enega od najdlje trajajočih ameriških resničnostnih šovov, nedvomno pa obenem tudi za najbolj kontroverznega in trivialnega. Pred začetkom domala nihče zunaj ZDA ni vedel, kdo družina Kardashian je, danes gre za eno od najbolj slavnih (ali bolje: zloglasnih) na svetu. Kardashianovi pa niso zanimivi zgolj za televizijsko publiko, temveč tudi za oglaševalce, saj si epizodo zgolj v ZDA v povprečju ogleda približno tri milijone ljudi, največjo gledanost pa ima oddaja predvsem v tako imenovani aktivni populaciji, torej demografski skupini med 18. in 49. letom, ki je za oglaševalce najpomembnejša, saj predstavlja potrošniško najbolj dejavne kupce.



Kljub resničnostni drami v življenju ljudi, katerih problemi so sinonim za težave privilegiranih in razvajenih, šov predstavlja ogledalo družbe, v kateri živimo, gre za dokument časa, ki bi ga težko ponazorili s scenarijem ali igranimi prizori. Kardashianovi v dobi instagrama predstavljajo to, kako večina v zahodnem svetu doživlja prioritete. Poosebljajo všečke in filtre.



Če se ozremo v preteklost in izpostavimo nekaj »incidentov«, ki so šov najbolj zaznamovali, ne moremo mimo dram in dramic, kot so klofute, pretepi z dragimi torbicami, solze zaradi izgubljenih uhanov, itd. ... glavna akterka in osrednja TV-zvezda je zagotovo Kim Kardashian, sicer žena prav tako zloglasnega pop zvezdnika Kanyeja Westa, ki se na instagramu lahko pohvali z vrtoglavimi 188 milijoni sledilcev. Njena objava o slovesu oddaje na instagramu pred tednom dni je prejela več milijonov všečkov ter kar več kot 200.000 komentarjev razočaranih gledalk in gledalcev. »Zaradi tega šova ne bi bili, kar smo danes, in za vedno bomo hvaležni vsem, ki ste pomagali oblikovati naše kariere in s tem za vedno spremenili naša življenja,« je zapisala Kim. Zakaj so se odločili za konec snemanja oddaje, niso pojasnili. Ugibanj je veliko, vendar tudi še tako pozornosti željnim ekshibicionistom začne vsakodnevno nastopanje pred kamerami, ki imajo dostop do (skoraj) vseh intimnih kotičkov posameznikovega vsakdana, počasi presedati. In vzrok za prekinitev oddaje je lahko zgolj takšen, povsem človeški. Da bi sodelovanje prekinila televizijska mreža, ki s šovom mastno služi, ni verjetno. Odločitev pa je morala biti vsekakor skupinska, saj so nastopajoči, torej člani družine, v tem času oddajo spretno izkoriščali za promoviranje svojih novonastalih blagovnih znamk, ki jim gre zaradi »brezplačnega« televizijskega oglaševanja precej dobro. Kim Kardashian je revija Time leta 2015 uvrstila na seznam 100 najvplivnejših osebnosti na svetu, istega leta pa je bila s 53 milijoni dolarjev letnega zaslužka najbolje plačana televizijska osebnost. In če je bila še leta 2014 Kim vredna dobrih 40 milijonov, je danes že pol milijarde. Svojega bogastva ne skriva, temveč ga (tudi in predvsem) pred kamerami ponosno razkazuje, s čimer privablja gledalce, ki občudujejo življenjski slog, ki ga velika večina tistih pred malimi zasloni nikoli ne bo živela.



Kaj bo svet izgubil, ko se z malih zaslonov poslovi šov družine Kardashian? Odgovor je, seveda, nič. A televizijski fenomen je nemogoče spregledati, saj je presegel okvire malih zaslonov in se močno zasidral v pore družbe – hodil je z roko v roki skupaj z razvojem in popularizacijo družabnih omrežij.



Naj zaključimo z dvema najbolj povednima trenutkoma iz šova, ki govorita sama zase. Ko je družina v 6. sezoni preživljala počitnice na otoku Bora Bora, je takratni zaročenec Kim Kardashian, Kris Humphries, zvezdnico vrgel v vodo. Ob tem je izgubila uhan, vreden več kot 60.000 evrov. Neutolažljivo je jokala, piko na i pa je dodal hladen komentar sestre Kourtney: ''Kim, na svetu so ljudje, ki umirajo.'' In pa denimo pripetljaj, ko se je Khloe znašla v zaporu zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Takrat je njena starejša sestra Kim posnela številne selfije, kar se njuni mami ni zdelo primerno. ''Kim, bi prosim prenehala fotografirati sestro, ki odhaja v zapor?'' je dejala.



To so (bili) Kardashianovi. Njihovi oponašalci pa so se zaradi šova po svetu razpasli kot gobe po dežju. Četudi se oddaja poslavlja, fenomen ostaja.