Pred dnevi so podelili najprestižnejše televizijske nagrade emmy. Slednje so prvič po letu 2019 potekale v Microsoftovem gledališču v Los Angelesu, zlate kipce pa so podelili že 74., prvič je namreč prireditev potekala daljnega leta 1949. Televizijske oskarje podeljuje Akademija za televizijsko umetnost in znanost, in sicer najboljšim v ameriškem (in v nekaterih kategorijah tudi mednarodnem) televizijskem programu v najbolj gledanem času (prime time) od 1. junija 2021 do 31. maja 2022. Slavnostno prireditev v Los Angelesu je vodil ameriški komik in igralec Kenan Thompson. Že nominacija na emm...