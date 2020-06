Kolumna Miše Terček: Spoznavanje žene

Predvsem smo dobili vpogled v to, kako je živeti z nekom, ki je tako zelo medijsko in politično izpostavljen.

Urška Bačovnik Janša v oddaji Intervju na nacionalni televiziji FOTO: RTV SLOVENIJA

V nedeljski oddaji Intervju na TV Slovenija je kot gostja nastopila Urška Bačovnik Janša, žena trenutnega predsednika vlade Janeza Janše. Intervjuji s prvimi damami (čeprav je to sicer žena predsednika republike in ne vlade, a saj vsi dobro vemo, o čem govorimo) so po svetu nekaj povsem običajnega. Predvsem v ZDA so prve dame, čeprav pri političnem odločanju nimajo besede, medijsko nadvse zanimive. A tam se tudi veliko pojavljajo v javnosti, predvsem na dobrodelnih prireditvah, med drugim ustanavljajo svoje fundacije ter se zavzemajo za določene plemenite akcije.Dober primer medijsko oblegane osebe je Melania Trump, žena ameriškega predsednika, ki ima slovenske korenine. Čeprav je manj politična od nekdanjih prvih dam, je kot nekdanja manekenka vajena soja žarometov in bliskavic, zato ji kamera ne predstavlja nekega neznanega področja, temveč se pred njo dobro počuti. Kritiki in zlobni jeziki ji po navadi nekoliko zamerijo naglas oziroma ne najboljše znanje angleščine, a konec koncev je Amerika dežela priseljencev, zato so ti očitki nemalokrat neosnovani. Bolje bi bilo, če bi se fokusirali na vsebino, ki jo gospa Trump servira medijem oziroma javnosti – ali je ta času in razmeram primerna ali ne.Vsekakor pa ni čutiti, da bi imela aktualna ameriška prva dama toliko moči in vpliva, kot so jo denimo imele njene predhodnice, predvsem Michelle Obama in Hillary Clinton, ki so v svojem času dale veliko več televizijskih intervjujev. Obenem je vredno poudariti, da je šlo za precej bolj politične ženske, ki so imele morda (pa ne razumite tega napak) več za povedati in so imele o marsikaterem področju jasno izdelana mnenja.Urška Bačovnik Janša daljšega televizijskega intervjuja še ni dala, zato je za njen prvi tovrstni pogovor vladalo veliko zanimanja. Novica je najprej v javnost pricurljala po neuradnih kanalih, nato pa je nacionalka intervju le napovedala. Zanimivo pa je bilo, kako je to storila. Gledalkam in gledalcem namreč ni bilo povsem jasno, ali bo v oddaji nastopila kot zdravnica ali kot žena predsednika vlade. V napovedi so na TV Slovenija zapisali, da Urško Bačovnik Janša, »čeprav gre za ženo predsednika vlade, javnost slabo pozna«.Da bi intervju utegnil biti bolj prizanesljiv in manj kritičen, smo se začeli spraševati, ko smo izvedeli, da bo pogovor vodil Jože Možina, novinar, ki mu je stranka, iz katere prihaja predsednik vlade, blizu, prav tako je desnici naklonjen novinar Igor Pirkovič, ki je pripravil uvodni portretni prispevek. A takšnih novinarskih »akrobacij« smo na nacionalki vajeni in se s tem niti nismo preveč obremenjevali, zanimalo nas je predvsem, kako se bo premierjeva žena odrezala v intervjuju, ne glede na to, da bi ta utegnil biti bolj propagandne narave. In presenetljivo se je izkazala kot povsem zanimiva in suverena sogovornica, ki se med vprašanji znajde in ima kaj povedati ter ni zgolj možev »okras«. Če je bil to namen intervjuja, je oddaja zagotovo uspela.Spregovorila je o številnih temah; tako je gledalce sprehodila od svojega otroštva na kmetiji v Šentilju pri Velenju do odločitve za študij medicine in dela v zdravniškem poklicu. S sogovornikom sta se dotaknila tudi razmer po izbruhu epidemije covida-19, ko se je tudi sama znašla v eni od medijskih afer, zato je pojasnila svojo komunikacijo v povezavi z nabavo zaščitne opreme. Izjavila je, da ničesar ne obžaluje in bi podobno storila še enkrat, saj se je »zavedala stiske zdravstvenega osebja ob izbruhu epidemije, ko so na primer v celjski bolnišnici razpolagali z zaščitno opremo le za tri dni«.Razkrila je, da jo je bilo strah, ali bo njen mož kos prevzemu vodenja vlade v času epidemije, pa tudi, kako doživlja, ko se v javnosti pojavljajo različne zgodbe, denimo o njej in njenih otrocih. Predvsem smo dobili vpogled v to, kako je živeti z nekom, ki je tako zelo medijsko in politično izpostavljen; sama je dejala, da se z marsičem, kar se dogaja okoli tega, ne obremenjuje več, Janezov odhod v zapor pa je označila za veliko krivico.Predvsem je bil zanimiv del, ko je povedala, da ji moževa dejavnost na družabnih omrežjih (na twitterju in facebooku) ni vedno všeč, je pa dodala, da verjame, da dela tisto, za kar meni, da je prav. Ne smemo namreč pozabiti, da je Janša dve novinarki z nacionalne televizije označil za odsluženi prostitutki. O tem je Možina pričakovano ni vprašal.Žena predsednika vlade v zgodovini Slovenije doslej še ni imela tako obsežnega samostojnega intervjuja na nacionalni televiziji, najbližje temu je prišla nekdanja prva dama Štefka Kučan, žena nekdanjega predsednika republike Milana Kučana.Pripomb na Urško Bačovnik Janša v oddaji Intervju pravzaprav nimamo, vse skupaj je izpeljala nadvse profesionalno. Žal nam je edino, da ji niso na nasprotni stol posadili ženske novinarke, ki bi pogovor znala bolj novinarsko izpeljati, kot je to storil izbrani voditelj Možina.