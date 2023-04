Kolumna Miše Terček: Skrivnostni umori, drugič

Nadaljevanja filmov nikoli niso hvaležna zadeva. So polna pričakovanj in prepogosto zgolj marketinški trik, da uspešni celovečerci v kinodvorane ali pred televizijske zaslone znova pritegnejo gledalke in gledalce. Prvi del je dober, drugi pa precej slab, je stavek, ki ga o tovrstnih filmih slišimo pogosto. Nemalokrat, seveda, nato sledi tudi tretji del, včasih pa še kakšen. In še kakšen, če želijo iz tega ustvariti franšizo. Pri filmih, ki so v pop kulturi prisotni že desetletja, denimo zgodbe o Jamesu Bondu, je to nekoliko drugače. Menjajo se časi, luksuzni avtomobili, glavni igralci in režiserji. Agent 007 je nekakšen dokument časa, pečat generacij.

Filme, ki pa so predvsem sami sebi namen, je veliko težje postaviti v družbeni kontekst in oceniti njihovo vrednost. Eden od takšnih je Murder Mystery, ameriška komedija, v kateri nastopata Adam Sandler in Jennifer Aniston. Prvi del je bil na Netflixu predvajan leta 2019 in je zaradi dokaj zanimive zgodbe ter zvezdniške zasedbe na spletno platformo pritegnil precejšnje število gledalk in gledalcev. Zgodba govori o ne prav premožnem in kar nerodnem paru, ki se odpravi na nič kaj luksuzne počitnice. Na svoji poti srečata milijarderja, ki ju nato povabi na svojo razkošno jahto, in sanjske počitnice se začnejo. No, vsaj do tistega trenutka, ko se zgodi prvi umor. Adam in Jennifer, ki v filmu igrata newyorškega policista Nicka Spitza in frizerko Audrey, se tako znajdeta v nizu dogodivščin, ki pretresejo njuno romantično potovanje. Vse skupaj zveni kot povsem zabaven film za lahko noč, kajne? In tudi je. Nič posebnega, vendar služi svojemu namenu.

Jenifer Aniston in Adam Sandler kot zakonca Spitz v filmu Murder Mystery 2 FOTO: NETFLIX

Te dni pa se je na Netflixu pojavil drugi del. Pričakovano je takoj pristal med najbolj gledanimi vsebinami, saj gledalce privabi zdaj že znano ime (Murder Mystery), in tisti, ki so si ogledali prvi del, si bodo po vsej verjetnosti želeli ogledati tudi drugega. Na te limanice smo se ujeli mnogi. A žal drugi del ne prinaša niti kančka humorja in misterioznosti prvega. Premalo je umorov in premalo je skrivnosti, bi lahko zapisali. Preveč pa je vsega drugega, predvsem klasičnega hollywoodskega balasta, ki je tam zgolj zato, da maši čas. Scenarij, ki ga je tokrat prav tako zakrivil James Vanderbilt, je enostavno slab, izdelek pa je videti kot nekakšna retuširana akcijska reklama za določene izdelke. Dogajanje je v drugem delu postavljeno v Pariz, a niti mesto ljubezni ne more rešiti tako slabe zgodbe, da gledalec nenehno gleda na uro in čaka, kdaj se bo agonija končala. Tudi triki, ki naj bi na naše obraze narisali nasmeške, se zdijo obrabljeni.

Četudi imate nadvse radi Jennifer Aniston, boste težko zdržali do konca. Če pa že v osnovi ne marate Adama Sandlerja, boste imeli s koncentracijo precejšnje težave. Ne zamerimo vam, tudi nam se je dogajalo podobno. A nekako smo prebrodili do konca. In tudi na koncu se ne zgodi nič takšnega, kar bi razkrilo misterij velikih razsežnosti. Film Murder Mystery 2 je tako zgolj še eno od hollywoodskih mašil, ki so tam, da polnijo že tako prenapolnjene police digitalnih knjižnic in v žepe ustvarjalcev prinašajo milijone zgolj zato, ker je treba loviti roke in snemalne dni. Škoda. Kolateralna škoda smo gledalci, ki temu namenjamo svoj dragoceni prosti čas in ostanemo nepotešeni. Posledica tega fiaska pa je, da bomo tretji del (ko bo) brez slabe vesti načrtno spregledali.