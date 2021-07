Kolumna Miše Terček: Seks z možem ali bivšim?

Serija Sex/Life je te dni najbolj priljubljena vsebina tudi na Netflixu v Sloveniji.

Tudi v Sloveniji se je na prvo mesto najbolj priljubljenih televizijskih vsebin na Netflixu povzpela serija Sex/Life (Seks/Življenje), ki je (kot že namiguje naslov) na trenutke precej grafična in drzna. Je pa tudi realna in obravnava tematiko, ki se dotika vseh, ki so ali so kadar koli bili v partnerskih odnosih. Je monogamija mogoča? Ali lahko brez slabe vesti fantaziramo o drugi ali drugem? Lahko svojega partnerja ali partnerico povabimo v svoj svet fantazij, ne da bi s tem uničili zaupanje v odnosu? Je mogoče najti partnerja ali partnerico, ki nam daje tako varnost kot tudi spolno vznemirjenje, ali sta si ta dva pola pravzaprav preveč nasprotna? Sex/Life je ameriška TV-serija, ki si pri tem upa iti korak dlje. Navdih za scenarij je bil roman 44 Chapters About 4 Men (44 poglavij o 4 moških), ki ga je napisal BB Easton, nanizanka, ki je premiero doživela prejšnji mesec, pa v prvi sezoni ponuja osem epizod.Osrednji lik je mlada predmestna mama, ki si je po divjem žurerskem življenju v srcu New Yorka uredila udobno družinsko življenje. Na zunaj se zdi, da ima vse – predanega in uspešnega moža, dva otroka, veliko hišo, vrt, ograjo ... nič ji ne manjka. Na prvi pogled. A misli ji vse bolj tavajo v preteklost, ko njeno življenje (še pred osmimi leti) ni bilo tako zelo umirjeno in se je družila s prijateljico, ki jo je vpeljala v marsikatero sceno. Predvsem sta hodili v klube na koncerte, se družili z glasbeniki in se dobro zabavali. Prijateljica je svobodni življenjski slog ohranila, ona pa svoje življenje tako rekoč obrnila na glavo.Predmestno mamo Billie Connelly, ki sicer ni zgolj mama, temveč tudi nekdanja profesorica, ki je na fakulteti predavala prav o monogamiji, igra prepričljiva Sarah Shahi. Billie je s tem, ko je partnerju (pre)pustila, da se posveti karieri, pustila obetajočo kariero in se posvetila otrokoma. Serija s tem sicer gledalkam in gledalcem pošilja mešana sporočila, saj se vsaj v prvih epizodah zdi, da Billie iz prejšnjega življenja pogreša zgolj seks, ne pa tudi svoje akademske kariere. Svoje strasti, fantazije in misli dnevno zapisuje v dnevnik, ki ga hrani na prenosniku. Slednjega nekega dne odpre in prebere tudi njen mož Cooper Connelly (igra ga Mike Vogel), sicer bankir, ki je prikazan kot popoln mož, tako karakterno kot vizualno. Torej nekaj, česar Billie ne sme pokvariti s svojimi fantazijami. A škoda je narejena in Cooper svojo ženo sooči z zapisi v njenem dnevniku. To pa med njima vsaj na začetku prižge nov plamen strasti, saj poživi njuno spolno življenje, ki je bilo prej dolgočasno in mestoma neobstoječe. Billie je v dnevniku namreč razkrila vse svoje fantazije in Cooper se začne truditi, da bi tudi v seksualnem smislu svoji ženi ponudil vse, kar si želi. Skratka, popoln mož. Nezamerljiv, vedno pripravljen rasti.Billie to poteši le za kak dan ali dva. Zato se odloči pustiti otroke varuški, in medtem ko Cooper odide v službo, sama skoči na vlak in se odpravi v mesto, da obišče svojo žurersko prijateljico Sasho Snow (Margaret Odette). Ko se v solzah pojavi na vratih njenega stanovanja, naleti na neprijetno presenečenje. Iz Sashine spalnice namreč prikoraka fatalec iz njene preteklosti, o katerem še danes fantazira in piše v svojem dnevniku, Brad (Adam Demos). Tu pa se stvari pošteno zapletejo. Billie in Brad se vidita prvič po osmih letih, Sasha pa svoji prijateljici zagotovi, da je med njima zgolj seks in nič kaj bolj resnega.Billie odide nazaj domov k svojemu možu, ki ji pripravi novo presenečenje, saj ji želi dokazati, da je tudi on lahko spontan in divji. Tako denimo seksata v bazenu razkošne vile, misleč, da lastnikov ni doma, a kmalu ju zalotijo, lovi ju celo policija, ki pa ji ubežita. Ravno na ta romantičen večer, ki zdolgočasena zakonca ponovno zbliža, Billie prejme klic svojega nekdanjega ljubimca Brada, ki ji odkrito pove, da že osem let misli nanjo. Billie se znajde na križpotju, temelji njenega novoustanovljenega življenja se močno zamajejo. Razpeta med preteklostjo in prihodnostjo, varnostjo in vznemirjenjem se vse bolj umika v fantazijski svet strasti in čustev, ki jih je zavoljo svojega družinskega življenja globoko potlačila.Serija Sex/Life je produkcijsko vrhunska, vsebinsko pa se giblje nekje med Seksom v mestu in 50 odtenki sive. Številni TV-kritiki so jo raztrgali predvsem zaradi dejstva, da se sicer zanimive tematike vprašanja monogamije ne loteva na globok ali analitičen način, temveč zgolj skozi površinske prizore seksa. Slednjega je v seriji res veliko. S tem ni nič narobe, vendar dilema v zlato kletko ujete mame in gospodinje se ne razreši niti v razvlečenih osmih epizodah. Serijo si oglejte v primeru, da vam v poletnih dneh ne bo dovolj vroče (morda vam pa celo popestri spolno življenje), sicer pa popularnosti navkljub svetujemo obvoz.